Der Großvater ist ein unangenehmer Krankenhauspatient. Er beschimpft Personal wie Besucher so sehr, dass selbst sein Sohn ihn kaum mehr besuchen mag. Da hat Enkel Gottfried eine Idee: Er reißt mit dem Großvater aus. Gemeinsam reisen sie zur Schäreninsel, wo Großvater lange mit Großmutter gelebt hatte. Jens Wawrczeck schlüpft in die Rolle Gottfrieds. Zugewandt und mit feinem Humor, aber auch Trauer in der Stimme, liest er diese warmherzige Großvater-Vater-Enkel-Geschichte.