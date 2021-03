30 Jahre lang tauschten sich Sarah Kirsch und Christa Wolf über ihre Arbeit, den DDR-Staat und die Familien per Brief aus. Mit dem Fall der Mauer endete die Freundschaft. Zu unterschiedlich waren die Gedanken über die Politik und den Umgang mit der DDR-Vergangenheit. Der Briefwechsel, 2019 erschienen, umfasst mehrere hundert Seiten. Diese stimmige Auswahl wird von Sandra Quadflieg und Iris Berben so gelesen, dass die unterschiedlichen Charaktere der Autorinnen sehr gut herauskommen.