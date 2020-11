Eine Wiederentdeckung und ein wunderbares Hör-Vergnügen in der Reihe "Große Werke, große Stimmen". "Der König der Vorleser" Gert Westphal liest mit klugem Einfühlungsvermögen und fulminanter Stimmen-Differenzierung die Geschichte einer Liebestäuschung und -enttäuschung.

Eine unscheinbare junge Erbin wird von einem ebenso mittellosen wie attraktiven Lebemann umgarnt. Der Vater durchschaut die Absicht und verhindert die Eheschließung ohne jede Rücksicht. Zumindest eine Zeit lang wäre die Tochter vielleicht glücklich geworden, vielleicht aber auch nicht. In jedem Fall gehört ihr in diesem psychologisch genauen Gesellschaftsroman am Ende ein großer Rachemoment.

Sprecher: Gert Westphal

DAV / NDR kultur | 1 mp3-CD, 7 Std. 58 Min. | 10 Euro (unverb. Preisempf.)| ISBN 978-3-7424-1629-2

Persönliche Empfehlung von Manuela Reichart auf der hr2-Hörbuchbestenliste Dezember 2020.