Linn Skåber: Being Young. Uns gehört die Welt (Ausschnitt)

Was ist das Schlimmste an der Pubertät und was das Beste? Die norwegische Schauspielerin und Autorin Linn Skåber hat Teenager zu ihrem Leben und ihren Gefühlen befragt. Die Berichte handeln von der Suche nach Identität, dem Hass auf den eigenen, sich verändernden Körper, von Liebeskummer, Freundschaft und Zukunftsängsten. Sie erzählen sehr authentisch von der schwierigen Phase zwischen Kindheit und Erwachsensein und werden ebenso authentisch vorgetragen.

Platz 3 der hr2- Kinder- und Jugendbuch Hörbuchbestenliste März 2021