Sprecher: Bastian Pastewka

Mäuserich Berti freut sich schon riesig auf das weltgrößte Käsefestival in Bern. Doch – oh Schreck – als er die große Markthalle betritt, lässt nur noch ein schwacher Käsegeruch erahnen, welche Köstlichkeiten hier dargeboten wurden – es ist zu spät! Könnte Berti doch nur die Zeit zurückdrehen! Der Tipp einer Schweizer Uhrmacher-Maus bringt ihn auf eine Idee. Auch für das fünfte Mäuseabenteuer von Torben Kuhlmann schlüpft Bastian Pastewka wieder bravourös in alle Rollen – einfach großartig!

ab 5 Jahren

Der Hörverlag / hr2 | 1 CD, 55 Min. | 12,99 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8445-4038-3

Platz 1 der Kinder- und Jugendbücher-Hörbuchbestenliste Januar 2021.