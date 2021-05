Ein spannendes Hörerlebnis für alle Science-Fiction-Fans bietet die große Hörspielbox mit Werken von Stanislaw Lem. Und eine warmherzige Großvater-Vater-Enkel-Geschichte erwartet Kinder und Jugendliche im Hörbuch Die Ausreißer von Ulf Stark.

1. Platz: Stanislaw Lem: Die große Hörspielbox

Sprecher*innen: Gert Westphal, Felix von Manteuffel, Martin Held, Maria Simon u.v.a.

Diese Box erscheint zum 100. Geburtstag von Stanislaw Lem. Sie versammelt acht Werke des polnischen Autors aus fünf Jahrzehnten. Die prominent besetzten Hörspiele reichen von "Die Lymphatersche Formel" (WDR, 1973) über "Königsmatrix" (DRA, 1984) bis zu "Solaris" (MDR, 2006) und "Der Unbesiegbare" (MDR, 2018).

Ein spannendes Hörerlebnis für alle Science-Fiction-Fans und alle, die sich mit der Gedankenwelt des kritischen Visionärs auseinandersetzen wollen.

Weitere Informationen DAV / DRA, MDR, ORF, SWR, WDR | 8 CDs, 7 Std. 55 Min. | 30 € (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-7424-1479-3 Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Paul Celan: Eine Annäherung

Sprecher: Jens Harzer

Der Iffland-Ringträger Jens Harzer lässt uns in seiner »Annäherung« an Paul Celans Lyrik teilhaben an seinem Ringen um den »richtigen« Ton. Er und Celan-Expertin Barbara Wiedemann trafen die Auswahl der Gedichte und teilten sie in sieben Kapitel: Heimat, Liebe, Wahnsinn, Schmerz, Jüdisch-Sein, Schreiben und Aktualität.

Harzers Auseinandersetzung mit diesen faszinierenden und hermetischen Versen dieses bedeutenden Lyrikers des 20. Jahrhunderts bringt sie der Hörerschaft näher, ohne sie zu entzaubern.

Weitere Informationen Speak low | 2 CDs, 1 Std. 50 Min. | 22 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-940018-76-2 Ende der weiteren Informationen

3. Platz: Judith Hermann: Daheim

Autorinnenlesung

Judith Hermann erzählt von einer Frau, die vieles hinter sich lässt und am Meer ein neues Leben beginnt, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Sie denkt an die Tochter, die sich aufgemacht hat in die Ferne, schreibt ihrem Ex-Mann kleine Briefe, in denen sie erzählt, wie es ihr geht. Sie richtet sich ein Haus ein, schließt vorsichtige Freundschaften und fragt sich, ob sie heimisch werden könnte.

Judith Hermanns Lesung erfasst wunderbar die Seelenlage dieser Frau auf der Suche nach einem gelungenen Leben.

Weitere Informationen Der Hörverlag | 4 CDs, 4 Std. 41 Min. | 21 € (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8445-3994-3 Ende der weiteren Informationen

4. Platz : Juli Zeh: Über Menschen

Sprecherin: Anna Schudt

Dora ist mit ihrer kleinen Hündin aufs Land gezogen, um dem Corona-Lockdown zu entgehen. Statt Idylle findet sie erst einmal Trostlosigkeit und einen Nachbarn, der sich mit kahlrasiertem Kopf und rechten Sprüchen hervortut. Doch dann geschehen Dinge, die ihre Vorstellungen und ihr bisheriges Leben massiv herausfordern. Sie trifft Menschen, die in kein Raster passen.

Anna Schudt führt uns mit wunderbarer Lakonie durch diesen Roman, in dem viele Wahrheiten ins Wanken geraten.

Weitere Informationen Der Hörverlag | 1 mp3-CD, 9 Std. 57 Min. | 22 € (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8445-4123-6 Ende der weiteren Informationen

5. Platz: George Saunders: Fuchs 8

Sprecher: Stefan Kaminski

Der neugierige Fuchs 8 hat die Menschen belauscht und so "Mänschisch" gelernt. Als eine Einkaufsmall den Lebensraum der Tiere zerstört, machen sich Fuchs 8 und Fuchs 7 auf, um dort Nahrung für ihre hungernden Freunde zu ergattern. Doch der Ausflug endet für Fuchs 7 tödlich. Er wird brutal erschlagen.

Stefan Kaminski liest diese Parabel mit Verve und lässt Fuchs 8 knödeln, schnaufen und schniefen. Am Ende steht die Frage: Warum sind wir Menschen nicht einfach netter zu unseren Mitgeschöpfen.

Weitere Informationen Schall & Wahn | 1 CD, 46 Min. | 12,99 € (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8371-5598-3 Ende der weiteren Informationen

Kinder-/Jugendhörbücher des Monats

1. Platz: Ulf Stark: Die Ausreißer

Sprecher: Jens Wawrczeck

Der Großvater ist ein unangenehmer Krankenhauspatient. Er beschimpft Personal wie Besucher so sehr, dass selbst sein Sohn ihn kaum mehr besuchen mag. Da hat Enkel Gottfried eine Idee: Er reißt mit dem Großvater aus. Gemeinsam reisen sie zur Schäreninsel, wo Großvater lange mit Großmutter gelebt hatte.

Jens Wawrczeck schlüpft in die Rolle Gottfrieds. Zugewandt und mit feinem Humor, aber auch Trauer in der Stimme, liest er diese warmherzige Großvater-Vater-Enkel-Geschichte.

Weitere Informationen Audiolino | 2 CDs, 1 Std. 59 Min. | 14,90 € (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-86737-372-2 | ab 8 Jahren Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Jenny Pearson: Die unglaubliche Wunderreise des Freddie Yates

Sprecher: Simon Jäger

Als Freddies Oma stirbt, hinterlässt sie ihm einen Brief, in dem der Name seines biologischen Vaters steht. Auch wenn Halbwaise Freddie seinen Stiefvater liebt, will er mehr über seine Herkunft wissen. Und so macht er sich mit zwei Freunden auf die Reise quer durch Wales.

Simon Jäger nimmt uns mit viel Verve und Lust am Stimmenspiel mit auf das turbulente und spannende Roadmovie, in dem die Jungs nicht nur ein Zwiebelwettessen meistern, sondern auch in Kostümen vor Ganoven flüchten müssen.

Weitere Informationen DAV | 1 mp3-CD, 5 Std. 32 Min. | 14,99 € (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-7424-1855-5 | ab 9 Jahren Ende der weiteren Informationen

3. Platz: Annette Pehnt: Hieronymus oder Wie man wild wird

Sprecher: Andreas Fröhlich

Der brave Luki ist der Beste in seiner Klasse. Das finden Mama und die Lehrerin gut. Aber seine Klassenkameraden ärgern ihn und lassen ihn nie mitspielen. Da taucht eines Tages Waschbär Hieronymus in Lukis Garten auf, der für seine Familie ebenfalls zu brav ist. Nun tun sich beide zusammen, um "wilder" zu werden.

Die bezaubernde Geschichte von Selbstvertrauen und Toleranz wird von Andreas Fröhlich mit viel Witz und Anteilnahme gelesen.

Weitere Informationen Hörbuch Hamburg / Silberfisch | 2 CDs, 2 Std. 35 Min. | 13 € (unverb. Preisempf.) | ISBN978-3-7456-0271-5 | ab 8 Jahren Ende der weiteren Informationen

Der persönliche Tipp von Michael Cerha: Matthias Jügler: Die Verlassenen

Sprecher: Florian Lukas

Zehn Jahre brauchte Matthias Jügler, um literarisch umzusetzen, was ihn, als er es erfuhr, überhaupt erst zum Schreiben gebracht hat. Es geht um die Einschüchterung von Oppositionellen in der DDR bis hin zur Ermordung ihrer Angehörigen, als Herzinfarkt getarnt. Viele Betroffene trieb das auch nach 1989 noch in den Suizid. Allein, wie Jügler den Abend schildert, an dem sein Protagonist als Sechsjähriger vom schweigenden, später selbst wortlos in den Tod gehenden Vater, den "Herzinfarkt" der Mutter mehr erspürt als erfährt, ist hohe Sprachkunst.

Kaleidoskopartig entwickelt sich die Geschichte. Florian Lukas bringt sie aufwandlos einfühlsam zu Gehör.