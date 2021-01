Hier kann man die Uckermark als poetisch-philosophischen Ort erleben, bescheinigt die Jury Lola Randls "Der große Garten". Für junge Hörer empfiehlt sie Liz Flanagans "Drachentochter", ein Hörbuch voller Staunen, Gefahr, Wärme und Willenskraft.

1. Platz: Brecht probt Galilei. 1955/56 – Ein Mann, der keine Zeit mehr hat

Originaltonaufnahmen ausgewählt und kommentiert von Stefan Suschke

Hörbuch | Brecht probt Galilei. 1955/56 – Ein Mann, der keine Zeit mehr hat (Ausschnitt)

Hans Bunge, damals Regieassistent bei Brecht (1898-1956), hatte die Proben zum »Leben des Galilei« 1955/56 mit dem Berliner Ensemble aufgenommen. Aus den 133 Tonbändern hat der Regisseur Stephan Suschke eine Auswahl getroffen, die er klug kommentiert. Beim Probengeschehen lernt man Brecht mal als freundlichen und humorvollen, manchmal aber auch barschen Vermittler seiner immer klaren Vorstellung der Inszenierung kennen.

Trotz der mäßigen Tonqualität der Mitschnitte ein außerordentliches Hörvergnügen – nicht nur für Brechtfans.

Weitere Informationen Speak low | 3 CDs, 2 Std. 31 Min. + Buch | 25 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-940018-96-0 Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Jon Fosse: Der andere Name - Heptalogie I - II

Sprecher: Max von Pufendorf

Hörbuch | Jon Fosse: Der andere Name - Heptalogie I - II (Ausschnitt)

Der norwegische Autor, der sich zum Katholizismus bekannt hat, lässt uns in diesem unendlichen inneren Monolog in die Gedanken des Malers Asle eintauchen. Es ist ein existentielles, radikales Nachdenken über sich, seine verstorbene Frau, die Malerei und Gott, das hier durch Max von Pufendorf (Regie: Wolfgang Koch) fantastisch vielschichtig inszeniert wird.

Wer sich auf diese ersten beiden Bände der Heptalogie einlässt erlebt eine Offenbarung.

Weitere Informationen Hörkultur | 2 mp3-CDs, 12 Std. 14 Min. | 24,90 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-906935-49-2 Ende der weiteren Informationen

3. Platz: Lola Randl: Der große Garten

Sprecherin: Sandra Hüller

Hörbuch | Lola Randl: Der große Garten (Ausschnitt)

Nach dem Umzug von Berlin in die Uckermark kümmert sich die Filmemacherin Lola Randl in ihrem großen Garten nicht nur um Saatzeiten und Bodenqualitäten. Zwischen "Die Pastinake" und "Die Therapeutin" spannt sie einen Bogen humorvoll-hintergründiger Szenen rund um Mann, Liebhaber, Schafbock Abraham und Dorfbewohner.

Sandra Hüllers wunderbar beiläufiger Vortrag lässt die Uckermark als poetisch-philosophischen Ort erscheinen.

Weitere Informationen Speak low | 1 mp3-CD, 5 Std. 3 Min. | 16 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-948674-00-7 Ende der weiteren Informationen

4. Platz: Rachel Cusk: Outline-Trilogie

Sprecherin: Sandra Hüller

Hörbuch | Rachel Cusk: Outline-Trilogie (Ausschnitt)

Faye, die Protagonistin der Roman-Trilogie (»Outline«, »Transit«, »Kudos«) der kanadisch-britischen Autorin Rachel Cusk, begibt sich auf eine Odyssee durchs 21. Jahrhundert. Gebannt folgt man den Begegnungen Fayes, der Schriftstellerin, die die große Kunst des Zuhörens beherrscht. Sie lässt die Menschen reden, entwirft anhand dessen, was sie hört, ein Tableau menschlicher Biographien und Empfindungen.

Sandra Hüller verleiht der passiv bleibenden, rätselhaften Faye einen ebenso kühl staunenden wie melancholisch suchenden Ton.

Weitere Informationen Buchfunk | 3 mp3-CDs, 17 Std. 55 Min. | 30 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-86847-008-6 Ende der weiteren Informationen

5. Platz: Evan Osnos: Joe Biden – Ein Porträt

Sprecher: Steffen Groth

Hörbuch | Evan Osnos: Joe Biden – Ein Porträt (Ausschnitt)

Der preisgekrönte investigative Journalist Evan Osnos zeichnet hier ein facettenreiches Bild des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Es zeigt uns einen Mann, der viele Schicksalsschläge verkraften musste, aber immer wieder aufstand und an seinen Zielen festhielt. Einen Mann mit einigen Schwächen und der großen Stärke, diese zugeben zu können.

Steffen Groth liest die gut recherchierte Biographie lebendig und spannend.

Weitere Informationen DAV | 1 mp3-CD, 5 Std. 8 Min. | 20 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-7424-2010-7 Ende der weiteren Informationen

Kinder-/Jugendhörbücher des Monats

1. Platz: Liz Flanagan: Drachentochter

Sprecherin: Dagmar Bittner

Hörbuch | Liz Flanagan: Drachentochter (Ausschnitt)

In dieser fantastischen Geschichte um das Dienstmädchen Milla, das unversehens zur Hüterin von vier kostbaren Dracheneiern wird, geht es um Macht und Kontrolle, aber auch um Gerechtigkeit, Freundschaft und Verrat, um Mut und Selbstbestimmung.

Dagmar Bittner liest fein modulierend und vermittelt perfekt je nach Situation Staunen, Gefahr, Wärme oder Willenskraft. So hält sie den Spannungsbogen über die gesamte Zeit. Da ist keine Minute langweilig.

ab 9 Jahren

Weitere Informationen Hörcompany | 2 mp3-CDs, 9 Std. 30 Min. | 19,95 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-96632-024-5 Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Siri Pettersen: Bubble – Die magische Kugel

Sprecherin: Julia Nachtmann

Hörbuch | Siri Pettersen: Bubble – Die magische Kugel (Ausschnitt)

Die 11-jährige Kine verzweifelt an ihrem Leben. Ihre Eltern nerven, in der Schule wird sie gemobbt. Doch dann findet Kine eine magische Kugel, groß genug, dass sie hineinschlüpfen kann. Fortan ist dies ihr Rückzugsort, in den niemand sonst eindringen kann. Dank der Kugel kann Kine der nervigen Welt entkommen – aber ist es wirklich das, was sie will?

Die besondere Sprache, die alle Stimmungen der Verzweiflung und des Aufbegehrens zeigt, wird durch Julia Nachtmann sehr intensiv wiedergegeben.

ab 10 Jahren

Weitere Informationen Hörcompany | 1 mp3-CD, 8 Std. 22 Min. | 19,95 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-96632-022-1 Ende der weiteren Informationen

3. Platz: Siri Lutz van Dijk: Bis bald, Opa!

Sprecher: Omid-Paul Eftekhari

Hörbuch | Lutz van Dijk: Bis bald, Opa! (Ausschnitt)

Daniel freut sich auf die Ferien mit Mama in Südafrika. Sie wollen Opa Anton und dessen Mann Ido besuchen. Mamas Freund und dessen Tochter Svenja kommen auch mit. Als sie erfahren, dass Opa Anton sehr krank ist, ist das ein Schock. Aber es schmiedet die sehr unterschiedlichen Hausgenossen auch zusammen.

Die warmherzige Geschichte vom friedlichen Miteinander wird von Omid-Paul Eftekhari sehr einfühlsam gelesen.

ab 8 Jahren

Weitere Informationen Der Diwan | 3 CDs, 3 Std. 5 Min. | 18 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-941009-70-7 Ende der weiteren Informationen

Der persönliche Tipp von Hans-Heino Ewers: Johan Olsen: Warum gibt es uns? Die Entwicklung des Lebens vom Urknall bis zu dir

Sprecher: Jonas Minthe

Hörbuch | Johan Olsen: Warum gibt es uns? Die Entwicklung des Lebens vom Urknall bis zu dir (Ausschnitt)

Alles ziemlich kompliziert auf unserer Erde, im Weltraum, im Reich der Atome und Quanten! Wer nicht schon Experte in Sachen Relativitätstheorie, Quantenphysik und Evolutionstheorie ist und alles über schwarze Löcher und dunkle Materie weiß, der kann aus diesem Hörbuch großen Gewinn ziehen.

Der dänische Naturwissenschaftler und Rockmusiker Johan Olsen erklärt einem all dies auf eine lockere und amüsante Weise, was Jonas Minthe überzeugend zu Gehör bringt.

Das Faszinierende all dieser Forschungsgebiete kommt mühelos herüber – viel mehr als bei der Lektüre eines trockenen Sachbuchs.

ab 10 Jahren