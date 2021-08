Eine fazinierende Zeitreise bietet der bekannte Journalist Stefan Aust in seiner autobiographischen Lesung. Und für Kinder und Jugendliche verspricht der virtuos gelesene Debutroman "Die Legende von Frostherz" von Jamie Littler reichlich Spannung.

1. Platz: Stefan Aust: Zeitreise

Autorenlesung

Eine Autobiografie im eigentlichen Sinne ist Stefan Austs »Zeitreise« nicht, eher erlebte Geschichte. Aust, zweifellos einer der bekanntesten Journalisten unseres Landes, begann seine Karriere bei »konkret«, arbeitete für den NDR, war von 1988 bis 2007 Chefredakteur des SPIEGEL und ist seit 2013 Herausgeber der WELT.

In seiner Lesung führt er uns vom Jahr 1946 bis ins Heute. Faszinierend! Denn bei fast allen wichtigen Ereignissen – ob in Deutschland oder im Ausland – war er in irgendeiner Weise dabei.

Weitere Informationen Osterwold Audio | 3 mp3-CDs, 18 Std. 11 Min. | 26 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-86952-493-1 Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Jane Austen: Überredung – Hörspiel

Sprecher*innen: Sascha Icks, Mala Emde, Wolfram Koch, Wanja Mues u.v.a.

Christine Nagels Hörspielinszenierung von »Überredung« fängt Wortwitz und Charme der Vorlage dank des hervorragenden Sprecherensembles wunderbar ein und wird nicht zuletzt durch die mal einordnenden, mal erfrischend respektlosen Kommentare der Musikerin Heidi Heidelberg sehr heutig interpretiert.

Ende des 19. Jahrhunderts verliert der alte Landadel zunehmend an Macht und Einfluss. Anne, die sich in jungen Jahren von einer nicht standesgemäßen Liebesheirat abbringen ließ, kann sich nun gegen ihre Herkunft für die Liebe entscheiden.

Weitere Informationen Der Hörverlag / hr2-kultur | 2 CDs, 1 Std. 49 Min. | 20 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8445-3830-4 Ende der weiteren Informationen

3. Platz: Dostojewski – Die große Hörspieledition

Sprecher*innen: Ignaz Kirchner, Eva Garg, Leslie Malton u.v.a.

Fjodor Dostojewski (1821–1881) beleuchtet in seinem Werk die politischen und sozialen Verhältnisse des sich im Umbruch befindenden Zarenreiches und ergründet dabei die Tiefen der menschlichen Seele.

Pünktlich zu Dostojewskis 200. Geburtstag erscheint die »große Hörspiel-Edition« mit neun Hörspielen aus drei Jahrzehnten nach Erzählungen und Romanen des berühmten russischen Autors.

Zu hören sind u.a. Gertrud Kückelmann, Klausjürgen Wussow, Leslie Malton, Ignaz Kirchner, Udo Schenk, Edith Heerdegen – ein wahres Stimmenfestival.

Weitere Informationen DAV / SWR / WDR / NDR / mdr / hr | 10 CDs, 8 Std. 50 Min. | 30 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-7424-2036-7 Ende der weiteren Informationen

3. Platz : Heinz Strunk: Es ist immer so schön mit dir

Autorenlesung

In Heinz Strunks neuem Roman begegnen wir einem namenlosen, typischen Strunk-Antihelden: Mitte 40 und tief in der Midlifecrisis. Als er sich in die junge Vanessa verliebt, geht seine bisherige Beziehung in die Brüche. Durch den Kunstgriff der erlebten Rede wird das Geschehen ausschließlich durch die Brille des Protagonisten geschildert.

Unsentimental, aber durchaus mit Empathie für seinen oft peinlichen Helden, beschreibt Strunk die Abgründe und das Scheitern der Beziehung. Strunk liest Strunk – passgenau, mit leichtem Hamburger Tonfall.

Weitere Informationen Roof Music / tacheles! | 1 mp3-CD, 6 Std. 38 Min. | 22 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-86484-699-1 Ende der weiteren Informationen

5. Platz: Molière – Die große Hörspieledition

Sprecher*innen: Bernhard Minetti, Maria Becker, Rosemarie Fendel, Hans Korte

Dem Schauspieler und späteren Autor Jean-Baptiste Poquelin alias Molière gelang es, die Komödie gesellschaftsfähig zu machen, und er gilt als der Wegbereiter der Comédie-Française.

Diese »große Hörspiel-Edition« versammelt sieben der bekanntesten seiner Stücke. Auch hier handelt es sich um aufwändige Produktionen verschiedener Rundfunkanstalten aus den 1950er und 1960er Jahren sowie aus den Jahren 1979 und 1980. Unter anderen ist der großartige Bernhard Minetti in »Der Menschenfeind« als Alceste zu hören.

Weitere Informationen Der Hörverlag / SWR / WDR / ORF | 8 CDs, 8 Std. 23 Min. | 25 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8445-4308-7 Ende der weiteren Informationen

Kinder-/Jugendhörbücher des Monats

1. Platz: Rudyard Kipling: Das Dschungelbuch

Christian Brückner & das Wilde Jazzorchester

Die Musiker Martin Auer und Rüdiger Ruppert schufen aus Rudyard Kiplings weltberühmtem Klassiker für die Deutsche Oper Berlin ein Erzählkonzert mit Christian Brückner als Sprecher. Das elfköpfige multi-instrumentale Wilde Jazz-Orchester verleiht allen Tieren des Dschungels eine unverwechselbare Stimme.

In der Zwiesprache mit der Musik erhält die Geschichte neue Spannung, die zu Recht als Hörvergnügen für Menschen zwischen 8 und 99 Jahren angekündigt wird.

Weitere Informationen Sauerländer Audio / hr2-kultur | 1 CD, 1 Std. 16 Min. | 19,95 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8398-4995-8 | ab 8 Jahren Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Amy B. Greenfield: Ein Fall für Katzendetektiv Ra – Das verschwundene Amulett

Sprecher: Dietmar Bär

Ra, oberster Kater am Hofe des Pharao, ist verwöhnt, faul und sehr, sehr vornehm. Als Küchenkatze Miu ihn bittet, bei der Aufklärung eines Diebstahls zu helfen, muss er erst von seinem Freund Khebri, dem Mistkäfer – Verzeihung: Skarabäus – überredet werden.

Die spannende Geschichte der vielfach ausgezeichneten Autorin Amy B. Greenfield wird von Dietmar Bär gelesen, der allen Figuren eine eigene Stimmfarbe gibt und mit vornehm näselndem Ton Detektiv-Kater Ra perfekt verkörpert.

Weitere Informationen Sauerländer Audio | 1 mp3-CD, 3 Std. 49 Min. | 14,95 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8398-4996-5 | ab 9 Jahren Ende der weiteren Informationen

3. Platz: Jamie Littler: Die Legende von Frostherz – Die Reise beginnt

Sprecher: Simon Jäger

Seit ewigen Zeiten herrschen Kälte und Eis. Darunter lauern Monster und der sichere Tod. Seit seine Eltern verschollen sind, lebt Ash unter der Obhut des Yeti Tobu bei den Feura. Als diese Ash verdächtigen, ein »Klangweber« zu sein, werden Ash und Tobu ins Schneemeer verbannt. Dort werden sie vom Eisschiff »Frostherz« aufgenommen und machen sich gemeinsam mit der Crew auf die Suche nach Ashs Eltern.

Der spannende Debutroman des englischen Illustrators Jamie Littler wird von Simon Jäger virtuos gelesen.

Weitere Informationen Oetinger Audio | 1 mp3-CD, 9 Std. 10 Min. | 16 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8373-1204-1 | ab 9 Jahren Ende der weiteren Informationen

Der persönliche Tipp von Wolfgang Schneider: Laurence Sterne: Tristram Shandy

Sprecher: Werner Finck

In der fiktiven Biographie des »Tristram Shandy« wird das Band der linearen Chronologie lustvoll verknäult, zerschnitten und aufgeribbelt. Werner Fincks Manier der Zerstreutheit passt wunderbar zu Sternes Poetik der Abschweifung. Kongenial, wie der legendäre Kabarettist in dieser zehnstündigen Performance die Satzenden vermurmelt und verschweben lässt, Punkte und Sternchen mitliest, das Stocken und Stammeln zur Kunst erhebt und mit Seufzern und allerhand »Hmh-Hmh« das Ungesagte andeutet. Vor allem aber bringt er die Mischung aus Skurrilität und Sentiment zur Geltung, die für den »Tristram Shandy« kennzeichnend ist.

Heute würde es kein Sprecher mehr riskieren, Comedy und Inbrunst, Scherz und Hochgefühl so zu verbinden wie Finck es tut. Er liebte dieses Buch. Man hört es.