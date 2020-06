In "Einsiedeln" erzählt Thomas Hürlimann seine Kindheit und Jugend im Kloster. Die Jury der Hörbuchbestenliste lauschte gebannt. Ihre Empfehlung für Kinder: Eine Neufassung von Shakespeares "Der Sturm".

1. Platz: Thomas Hürlimann: Einsiedeln

Thomas Hürlimann befasst sich in seinen Werken – Theaterstücke, Komödien und Prosa – immer wieder mit der jüngeren Schweizer Geschichte. In »Einsiedeln« erzählt er freimütig, heiter und gelassen in angenehmem Schweizer Tonfall von seiner Kindheit und von den »sauren Zeiten«, die er als Internatsschüler an der Stiftsschule Einsiedeln im Kanton Schwyz verbrachte.

Man lauscht gebannt der vielschichtigen und anschaulichen Schilderung einer fremden Welt – wieder ein Originalton-Highlight aus dem Hause supposé.

Weitere Informationen Supposé | 2 CDs, 2 Std. 9 Min. | 28 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-86385-201-6 Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Paul Assall (Hg.): »Ich schreibe unentwegt ein Leben lang«

Marcel Reich-Ranicki im Gespräch mit Paul Assall – Livemitschnitt

Marcel Reich-Ranicki, als Literaturkritiker ebenso verehrt wie gefürchtet, wäre am 2. Juni hundert Jahre alt geworden. Dazu ist pünktlich ein langes Interview erschienen, das der Journalist Paul Assall 1986 mit dem damals Fünfundsechzigjährigen führte, und das nun erstmals veröffentlicht wurde.

Immer klug, mal bedächtig, mal leidenschaftlich erzählt Reich-Ranicki von seinem bewegten Leben, von seiner Kindheit in Berlin, vom Warschauer Ghetto und von seiner Einstellung zur Literatur und Literaturkritik.

Weitere Informationen Osterwold Audio | 4 CDs, 4 Std. 34 Min. | 14 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-86952-464-1 Ende der weiteren Informationen

3. Platz: Yasmina Reza: Anne-Marie die Schönheit

Sprecherin: Elisabeth Schwarz

Obschon Yasmina Reza es mit dem Titel ihres neuen Buches suggeriert: Ihre Hauptfigur Anne-Marie war niemals eine Schönheit und war weder auf der Bühne noch im Leben besonders erfolgreich. Trotz aller Melancholie, dem Schwanken zwischen Depression und Illusion und der Frage, was am Ende des Lebens bleibt, ist Anne-Marie keine tragische Figur.

Die leichthändige und durchaus humorvolle Lebensbilanz wird gelesen von einer der Grandes Dames des Theaters, der großartigen Elisabeth Schwarz.

Weitere Informationen Hörbuch Hamburg | 2 CDs, 1 Std. 22 Min. | 16 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-95713-188-1 Ende der weiteren Informationen

3. Platz Hans Pleschinski: Wiesenstein

Sprecher*innen: Bodo Krumwiede, Susanna Thoma

Nach dem Roman »Königsallee« wagt sich Hans Pleschinski zum zweiten Mal daran, einen realen Autoren zu einer Romanfigur zu machen, um eine bestimmte Episode in dessen Leben zu beleuchten. »Wiesenstein« war das schlesische Gutshaus von Gerhard Hauptmann, wohin sich der kranke und betagte Autor im März 1945 nach der Bombardierung Dresdens aufmacht, um sein Werk zu überarbeiten.

Behutsam und bedächtig liest Bodo Krumwiede diesen fiktiven Bericht über das letzte Lebensjahr Hauptmanns.

Weitere Informationen Hörkultur | 3 mp3-CDs, 17 Std. 20 Min. | 36 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-906935-32-4 Ende der weiteren Informationen

5. Platz Mario Vargas Llosa: Harte Jahre

Sprecher: Johannes Steck

Das umfangreiche Werk des peruanischen Literaturnobelpreisträgers Mario Vargas Llosa umfasst Essays, Theaterstücke und Romane. Fast immer setzt sich Vargas Llosa mit den politischen Verhältnissen Lateinamerikas auseinander. In seinem neusten Roman »Harte Jahre« geht es um Guatemala während des Kalten Krieges.

Wenn wir es nicht schon vorher wussten, wird uns schlagartig klar, woher der Begriff »Bananenrepublik« kommt. Die eindringliche Lesung von Johannes Steck fasziniert vom ersten bis zum letzten Satz.

Weitere Informationen Der Hörverlag | 1 mp3-CD, 11 Std. 58 Min. | 24 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-8445-3862-5 Ende der weiteren Informationen

Kinder-/Jugendhörbücher des Monats

1. Platz: Barbara Kindermann: Der Sturm – Nach William Shakespeare

Sprecher: Gerhard Garbers, Konstantin Graudus, Jonas Minthe u.a.

Mit Shakespeares »Der Sturm« ist jetzt ein weiteres Werk aus Barbara Kindermanns Reihe »Weltliteratur für Kinder« erschienen. Wegen seiner bewusst angelegten Mehrdeutigkeiten zählt »Der Sturm« zu den schwierigeren Stücken Shakespeares. In ihrer Nacherzählung ist es der Autorin hervorragend gelungen, den Stoff für Kinder dramatisch aufzubereiten.

Gerhard Garbes zieht uns mit seiner sonoren Stimme sofort in den Bann, und in den Spielszenen brillieren u.a. Julian Greis und Konstantin Graudus.

Weitere Informationen Hörcompany | 1 CD, 50 Min. | 14,95 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-96632-018-4

ab 9 Jahren Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Bettina Janis: Rübezahl und die Prinzessin – Hörspiel

Sprecher*innen: Matthias Leja, Natalie Spinell, Rufus Beck u.a.

Der schreckliche Berggeist Rübezahl raubt Prinzessin Emma und will sie heiraten, die liebt aber Jakob. Vielleicht kann ja die Waldelfe helfen? Und vielleicht ist der Berggeist gar nicht so grimmig, wie er tut? Untermalt mit großartigen Ton- und Klangeffekten agiert das Sprecherensemble voller Spielfreude.

Dieses von Claudia Leist sehr frisch inszenierte Hörspiel mit Musik von Henrik Albrecht, nach den Sagen aus dem Riesengebirge, macht einfach Spaß.

Weitere Informationen Der Hörverlag/WDR | 1 CD, 43 Min. | 12,99 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-8445-3526-6

ab 6 Jahren Ende der weiteren Informationen

3. Platz: Gabriela Clima: Der Sonne nach

Sprecher: Max Ruhbaum

Nachdem der Vater die Familie verlassen hat, ist Dario wütend und randaliert in der Schule. Nun soll er gemeinnützige Arbeit leisten und sich um Andy kümmern. Der sitzt im Rollstuhl und kann sich kaum mitteilen. Dario schnappt sich Andy samt Rollstuhl und begibt sich mit ihm auf die Suche nach seinem Vater.

Die preisgekrönte Geschichte zwischen Roadmovie und »Ziemlich beste Freunde« wird von Max Ruhbaum immer im richtigen Ton gelesen: niemals peinlich oder pathetisch und mit Tempo.

Weitere Informationen Der Diwan | 3 CDs, 3 Std. 45 Min. | 18 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-941009-66-0 ab 12 Jahren Ende der weiteren Informationen

Der persönliche Tipp von Anna Mikula: Klaus Pohl: Sein oder Nichtsein – Erinnerungen an Peter Zadeks legendäre Hamlet-Inszenierung

Autorenlesung

Schlimmer Theaterentzug, da hilft nicht etwa ein Video, sondern ein Hörbuch. Als der Regisseur Peter Zadek 1999 seine eingeschworene Truppe für ein paar Wochen nach Straßburg verfrachtete, um dort mit der Schauspielerin Angela Winkler in der Titelrolle sein einmaliges Hamlet-Projekt zu proben, war zu unser aller Glück Klaus Pohl mit an Bord.

Der Dramatiker und Schauspieler, selbst in der Rolle des Horatio, hat nämlich, ganz analog, einfach auf- und mitgeschrieben, was er sah, von der ersten Probe bis zur Premiere. Und was geschah abseits der Bühne? Kabalen und Lieben, Aberwitzigkeiten und Absurditäten. Ein Theater-Krimi, dramatisch, spannend, in höchstem Maße amüsant und vom Autor famos gesprochen. Ein betörender, sechsstündiger Theater-Abend aus dem CD-Player.