Primo Levis autobiographischer Bericht über sein Leben im Vernichtungslager Auschwitz ab Februar 1944 entstand kurz nach der Befreiung. Die Jury ist tief beeindruckt. Die Kinderbuchempfehlung "Freischwimmen" ist einem Familiengeheimnis auf der Spur.

1. Platz: "Ist das ein Mensch?"

Primo Levis autobiographischer Bericht über sein Leben im Vernichtungslager Auschwitz ab Februar 1944 entstand kurz nach der Befreiung und wurde 1947 erstmals in einer kleinen Auflage veröffentlicht. Levis Schilderungen sind betont nüchtern, er verzichtet auf jedes Urteil – allerdings tut er das in einer hochliterarischen Sprache: Diese Mischung beeindruckt, erschüttert und entsetzt nach wie vor. Alexander Fehling liest sachlich, konzentriert und ohne Pathos, also genau richtig.

Weitere Informationen Primo Levi: Ist das ein Mensch? Sprecher: Alexander Fehling

DAV / NDR Kultur

6 CDs, 7 Std. 54 Min.

20 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-7424-1490-8 Ende der weiteren Informationen

2. Platz: "Hyperion"

Der lyrische Briefroman »Hyperion« gehört sicher nicht zur leichtesten literarischen Kost deutscher Sprache. Die Handlung steht gegenüber den inneren Erlebnissen zurück. Die sprachliche Klangfülle dieses Werks ist im vorliegenden Hörbuch meisterlich umgesetzt – rechtzeitig zu Hölderlins 250. Geburtstag. Die Sprecher huldigen dem lyrischen Ton, vermeiden aber alles Hymnische. Sie lesen zurückgenommen, behutsam und auch ein wenig melancholisch. Eine wunderbare Lesung, die den Hörer von der ersten Sekunde an packt.

Weitere Informationen Friedrich Hölderlin: Hyperion Sprecher: Jens Harzer, Doris Wolters

DAV / SWR 2

5 CDs, 6 Std. 38 Min.

20 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-7424-1369-7 Ende der weiteren Informationen

3. Platz: "Über Nationalismus"

In diesem jetzt erstmals ins Deutsche übersetzten Essay von 1945 rechnet Orwell mit dem Nationalismus ab, allerdings fasst Orwell die Definition dieses Begriffs sehr weit: Für ihn ist er auch Ausdruck einer fatalen Geisteshaltung, die sich nicht nur in der Zugehörigkeit zu einer Partei oder Ideologie niederschlägt. Orwell sieht darin z.B. auch eine Überidentifikation mit einer Klasse oder Religion. Christian Berkels Lesung dieses erschreckend aktuellen Essays ist in jeder Weise dem Text angemessen.

Weitere Informationen George Orwell: Über Nationalismus Sprecher: Christian Berkel

DAV

1 CD, 1 Std. 25 Min.

10 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-7424-1367-3 Ende der weiteren Informationen

4. Platz: "Was jetzt wichtig ist"

Es gibt nicht viele Intellektuelle, die der Nation buchstäblich ins Gewissen reden und ihr den Spiegel vorhalten: Kermani ist einer von ihnen. Mit den hier aufgezeichneten vier Reden zum Tod von Rupert Neudeck im Juni 2016, zur Verleihung des Marion-Dönhoff-Preises 2016, zum 20. Jahrestag des Bestehens des Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und Kultur in München 2017 sowie für den Staatspreis des Landes NRW 2017 zeigt der Schriftsteller, Publizist und Orientalist Navid Kermani eindrucksvoll, »was jetzt wichtig ist«.

Weitere Informationen Navid Kermani: Was jetzt wichtig ist Sprecher: Navid Kermani

Argon / Edition Parlando

2 CDs, 2 Std. 20 Min.

10 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-8398-7124-9 Ende der weiteren Informationen

5. Platz: "Der Horla"

Jens Wawrczeck schwelgt und glänzt beim Vortrag dieses Klassikers der Schauerliteratur von Guy de Maupassant (1850–1893). Der namenlose Ich-Erzähler wähnt sich von einem ominösen und unheimlichen Wesen verfolgt, dem Horla (frz. hors-là = da draußen). Ob es der Zweifel an der Existenz dieses Phantoms ist, oder ob der Erzähler aus anderen Gründen nach und nach dem Wahnsinn verfällt, erfährt man nicht. Die Live-Lesung, von Kai Schwind atmosphärisch bearbeitet mit Cello- und Harfenklängen, begeistert die Hörer ebenso wie den Vortragenden.

Weitere Informationen Guy de Maupassant: Der Horla Sprecher: Jens Wawrczeck

Audoba

1 mp3-CD, 1 Std. 17 Min.

15 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-9482-1016-8 Ende der weiteren Informationen

Kinder-/Jugendhörbücher des Monats

1. Platz: "Freischwimmen"

Der neunjährige Cym ist noch nie geschwommen, daher macht ihn die Aussicht auf den anstehenden Schwimmunterricht leicht nervös. Provoziert vom Klassenstänkerer Billy, lässt sich Cym auf einen Wettkampf ein, ertrinkt fast dabei und löst eine Kettenreaktion aus, die ihn auf die Spur eines Familiengeheimnisses führt. Von den Tiefen seiner Familiengeschichte und der des Schwimmbeckens erzählt Cym – hier stimmlich perfekt verkörpert von Julian Greis – ebenso witzig wie bewegend.

Weitere Informationen Adam Baron: Freischwimmen HörbuchHamburg / Silberfisch

4 CDs, 5 Std. 31 Min.

16 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-7456-0178-7

ab 10 Jahren Ende der weiteren Informationen

2. Platz: "Schlägerherz"

Kay steckt voller Wut und lässt seinen Frust an jüngeren Kindern aus. Als Konsequenz droht der Schulverweis. Eine letzte Chance wird ihm aber noch gegeben: Er soll sich um Greta kümmern, die etwas anders ist als andere Kinder. Greta gelingt es mit ihrer offenherzigen und unverblümten Art Kays Panzer zu »knacken«. Die oft schonungslose, ungeschminkte Erzählung aus Kays Perspektive – schon der erste Satz schockiert durch seine Härte – wird von Tim Schwarzmaier mit fühlbar innerer Anteilnahme gelesen.

Weitere Informationen Jutta Nymphius: Schlägerherz Sprecher: Tim Schwarzmaier

steinbach sprechende bücher

2 CDs, 2 Std. 30 Min.

12,99 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-96398-129-6

ab 10Jahren Ende der weiteren Informationen

3. Platz: "Unsere Zukunft ist jetzt"

Auch wenn das Hörbuch »Unsere Zukunft ist jetzt« offenkundig pädagogisch angelegt ist, birgt es doch reichlich nützliche Tipps für junge Klimaaktivisten. Jeder soll sich ein Beispiel an Greta Thunberg nehmen, aber wie geht man dabei vor und was kann man tun? »Unsere Zukunft ist jetzt« bietet viele Anregungen, die auch für Achtjährige leicht nachzuvollziehen und umzusetzen sind. Mit großem Engagement für die gute Sache lesen Hans Löw und Muriel Bielenberg.

Weitere Informationen Claus Hecking, Charlotte Schönberger, Ilka Sokolowski: Unsere Zukunft ist jetzt Sprecher: Muriel Bielenberg, Hans Löw

Oetinger Audio

1 CD, 1 Std. 18 Min.

10 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-8373-1142-6

ab 8 Jahren Ende der weiteren Informationen

Der persönliche Tipp von Alexander Camman

Er ist einer der bedeutendsten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts: der 93-jährige Dieter Henrich. Und er ist ein Meister des erzählenden Gesprächs, wie er jetzt auch in dieser Aufnahme für die legendäre Original-Ton-Reihe des Labels Supposé beweist.

Souverän überschaut der Gelehrte in diesem großartigen Dokument sein Leben und die Grundmotive seines Denkens, stellt Verbindungslinien her zwischen Autobiographischem, der Jugend im Nationalsozialismus, einem frühen langen Krankenhausaufenthalt – Philosophieren wird hier existentiell beglaubigt, spontan tastend, erstaunlich frei, dabei auch auf die Denkbewegungen der Philosophiegeschichte zielend. Henrichs Stimme entfaltet zudem eine suggestive Aura, die jeden in ihren Bann zieht.