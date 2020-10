Eine Empfehlung der Jury in diesem Monat ist die Geschichte der Familie Oehmichen und ihrer "Augsburger Puppenkiste", erzählt von Thomas Hettche im Roman "Herzfaden". Bei den Kinderbüchern ganz vorn: "Als ich die Pflaumen des Riesen klaute" von Ulf Stark.

Hier finden Sie alle Empfehlungen als PDF zum Download. [PDF - 100kb]

1. Platz: Paul Celan: Todesfuge

Paul Celan: Todesfuge

Autorenlesung

Zum hundertsten Geburtstag von Paul Celan hat Der Hörverlag insgesamt 90 eigene Rezitationen des Dichters von 1952 bis 1968 zusammengestellt. Die frühen Tonaufnahmen von 1952 sind von einem singsangartigen Vortragsstil geprägt, der damals bei der Gruppe 47 Kritik und Verachtung hervorrief. Anfang der 1960er Jahre hat sich der Vortragsstil des Dichters gewandelt: nüchtern, ohne Bühneneffekte, dennoch dramatisch. Diese knapp 2-stündige Zusammenstellung entfaltet Sogwirkung.

Weitere Informationen Der Hörverlag | 2 CDs, 1 Std. 59 Min. | 18,00 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8445-3919-6 Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Franziska zu Reventlow: Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel

Franziska zu Reventlow: Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel

Sprecher*innen: Michael Haake, Eva Sixt u.v.a.

Insgesamt 11 skurrile, feine Kurzgeschichten der skandalumwitterten Fanny Gräfin zu Reventlow (1871–1918) sind hier versammelt. Gelesen werden sie von unterschiedlichen Sprecher*innen – teils in verteilten Rollen –, die all ihr Können dem satirischen Plauderton der Autorin widmen. Musikalisch begleitet werden sie von Benedikt Dreher am Fagott. In den letzten Jahrzehnten las man eher vom Leben der Bohemienne und nicht das Werk der scharfzüngigen und wortgewandten Schriftstellerin. Wie schön, dass das jetzt anders ist.

Weitere Informationen LohrBär | 1 mp3-CD + 1 USB-Stick 4 Std. 10 Min. | 19,90 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-939529-20-0 Ende der weiteren Informationen

3. Platz: Thomas Hettche: Herzfaden

Thomas Hettche: Herzfaden

Sprecher: Valery Tscheplanowa, Christian Brückner

Mit dem dramatischen Mittel der »Geschichte in der Geschichte« wird in Thomas Hettches neuem Roman das Leben der Familie Oehmichen und ihrer berühmten »Augsburger Puppenkiste« erzählt. In einfachem, filmisch-realistischem Ton, erzählt Hatü, alias Oehmichens Tochter Hannelore, stimmlich hervorragend verkörpert von Valery Tscheplanowa, von ihrem Leben. Als Erzähler spannt Christian Brückner den Bogen von Hatüs Kindheit im Nationalsozialismus bis zur Mediengeschichte der jungen Bundesrepublik.

Weitere Informationen Argon Edition | mp3-CDs, 8 Std. 40 Min. | 24,95 Euro (unverb. Preisempf.) |ISBN 978-3-8398-1817-6 Ende der weiteren Informationen

4. Platz: Alexander Kluge: Das neue Alphabet – Hörspiel

Alexander Kluge: Das neue Alphabet – Hörspiel

Sprecher*innen: Alexander Kluge, Katja Bürkle, Lilith Stangenberg, Peter Fricke u.a.

In Alexander Kluges »Das neue Alphabet« folgen Anekdoten auf Zeitgeschichtliches, Interviews fügen sich an O-Töne von Weggefährten Kluges. Umgesetzt als Hörspiel hat es Bearbeiter und Regisseur Karl Bruckmaier. Neben dem Autor selbst sind u.a. der Paläobiologe Friedemann Schrenk, Helge Schneider und Lilith Stangenberg zu hören. Der Titel des Hörspiels weist mit seinen Initialen auf das Alphabet, das wir im Körper tragen: DNA; es regt zum Denken an und ist voller überraschender Wendungen.

Weitere Informationen Der Hörverlag / BR | 3 CDs, 2 Std. 53 Min. | 22 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8445-3909-7 Ende der weiteren Informationen

5. Platz: Zsuzsa Bánk: Sterben im Sommer

Sprecherin: Lisa Wagner

Die eindringliche und empathische Lesung Lisa Wagners von Zsuzsa Bánks neuem, sehr persönlichem Roman beeindruckt. Familie Bánk reist im heißen Sommer 2018 in die alte Heimat am Balaton. Noch einmal möchte Vater László im See schwimmen und Zeit mit seinen Lieben verbringen. Doch es kommt anders: Die Rückreise erfolgt im Rettungshubschrauber. Es wird klar, der geliebte Vater wird sterben. Sehr poetisch schildert Zsuzsa Bánk die überwältigenden Gefühle ebenso wie die belastenden Begleitumstände.

Weitere Informationen Audiobuch / hr2 | 5 CDs, 6 Std. 30 Min. | 21,95 Euro (unverb. Preisen.) | ISBN 978-3-95862-583-9 Kinder-/Jugendhörbücher des Monats Ende der weiteren Informationen

Kinder-/Jugendhörbücher des Monats

1. Platz: Ulf Stark: Als ich die Pflaumen des Riesen klaute

Ulf Stark: Als ich die Pflaumen des Riesen klaute

Sprecher: Konstantin Graudus

Ulf und Bernt sind beste Freunde, obwohl Bernt, der Besserwisser, Ulf manchmal gehörig auf die Nerven geht. In der Nachbarschaft lebt Oskarsson, ein ganz und gar furchterregender Riese, der emsig in seinem Garten arbeitet. Immerhin – er mag es, wenn Ulfs Mutter Klavier spielt. Als sie das plötzlich nicht mehr kann, und Bernt nicht mehr Ulfs Freund sein möchte, lässt Ulf sich auf eine Mutprobe ein, die ihn direkt in Oskarssons Garten führt. Die Lesung von Konstatin Graudus unterstreicht den feinen Humor der Erzählung von Ulf Stark.

ab 6 Jahren

Weitere Informationen Audiolino | 1 CD, 1 Std. 10 Min. | 12,90 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-86737-359-3 Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Munro Leaf | Ute Krause: Ferdinand der Stier | Der Löwe auf dem Dachboden

Munro Leaf | Ute Krause: Ferdinand der Stier | Der Löwe auf dem Dachboden

Sprecher: Sebastian Koch

Sebastian Koch liest zunächst den Klassiker von Munro Leaf aus dem Jahr 1936. Ferdinand, der Stier, mag nicht kämpfen, er will lieber Blumen beschnuppern. In der zweiten Geschichte von Ute Krause erweckt ein kleines Mädchen mit dissonantem Cellospiel einen steinernen Löwen zum Leben. Der Geiger Daniel Hope hat zu beiden Geschichten atmosphärische Melodien arrangiert und kunstvoll eingespielt. Sprecherstimme und Geigenspiel vereinen sich hier zu einem besonderen Hörvergnügen.

ab 5 Jahren

Weitere Informationen Diogenes | 1 CD, 54 Min. | 15 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-257-80424-9 Ende der weiteren Informationen

2. Platz: Kirsten Boie: Zurück in Sommerby

Kirsten Boie: Zurück in Sommerby

Sprecherin: Julia Nachtmann

Gottseidank! Martha, Mats und Mikkel dürfen die Herbstferien wieder bei Oma Inge in Sommerby verbringen. Das Wetter ist zwar einigermaßen schmuddelig, aber dafür winken Quittenmarmelade, Bauernfrühstück und Pflaumenkuchen. Es könnte kaum schöner sein, wäre da nur nicht schon wieder der fiese Makler, der Oma um ihr Haus bringen will und dabei die miesesten Tricks auf Lager hat. Auch Band 2 der Erfolgsautorin Kirsten Boie ist wieder äußerst spannend und wird wie Band 1 von Julia Nachtmann fesselnd gelesen.

ab 12 Jahren

Weitere Informationen Jumbo | 4 CDs, 5 Std. 33 Min. | 15 Euro (unverb. Preisempf.) | ISBN 978-3-8337-4206-4 Ende der weiteren Informationen

Der persönliche Tipp von Hans Altenhein: Garrett M. Graff: Und auf einmal diese Stille – Die Oral History des 11. September

Garrett M. Graff: Und auf einmal diese Stille – Die Oral History des 11. September

Sprecher*innen: Torben Kessler, Sascha Rotermund, Julia Stoepel u.v.a.

Die Bilder der Katastrophe sind noch vor aller Augen, aber Bilder genügten dem amerikanischen Publizisten Graff nicht, er hat, mit anderen zusammen, überlebende Zeugen nach ihren Erlebnissen vor, während und nach dem Ereignis befragt, Büroangestellte aus den Türmen, Rettungskräfte, zufällige Passanten. Das Ergebnis: Viele Stunden angefüllt mit Originalstimmen, gespeicherten Interviews, dokumentarischem Material und Erklärungen. 21 Sprecher geben die Aussagen wieder. Die folgenreiche Erschütterung der Welt wird hier noch einmal erfahren.