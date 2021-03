In der Hörbuchzeit stellen wir Ihnen jede Woche Neuerscheinungen und Klassiker des Hörbuchmarkts im Gespräch vor.

Nicole Abraham im Gespräch mit Dorothee Meyer-Kahrweg

+ einem Beitrag von Ulrich Sonnenschein

Die vorgestellten Hörbücher

Anne Stern: Fräulein Gold – Scheunenkinder

Sprecherin: Anna Thalbach

1 mp3-CD, 6 Std. 51 Min. – gekürzte Fassung

19,95 € (UVP)

Argon

Lola Randl: Der große Garten

Sprecherin: Sandra Hüller

1 mp3-CD, 5 Std. 3 Min.

16 € (UVP)

Speak low

Beitrag von Ulrich Sonnenschein

Nick Hornby Just like you

Übersetzung: Stephan Kleiner

Sprecherin: Britta Steffenhagen

ca. 9 Std. 41 Min (ungekürzt)

€ 21,95 [D]

Der Hörverlag

Jana Scheerer: Gefahr ist unser Geschäft

Aus den Akten der Detektei Donnerschlag

Sprecher: Nils Kretschmer

Ab 10 Jahre

1 mp3-CD, 5 Std. 30 Min.

17 € (UVP)

Woow Books

Sendung: hr2-kultur, "Hörbuchzeit", 23.01.2021, 12:04 Uhr.