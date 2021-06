Christian Brückner zeigt sich wieder mal in Bestform bei dieser Lesung von James Baldwins »Das andere Land« in der Neuübersetzung von Miriam Madelkow. Das Drama, das Baldwin hier zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Männern und Frauen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten entwickelt, hat in sechzig Jahren nichts von seiner Aktualität verloren. Und trotz aller Bemühung kann sich keine seiner Figuren aus dem Spannungsfeld befreien, das die Gesellschaft zwischen den Rassen aufgebaut hat.

Edition Parlando

3 mp3-CDs, 17 Std. 56 Min.

29,95 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-8398-7135-5

Platz 1 der hr2-Hörbuchbestenliste Juli 2021.