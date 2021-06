Marc-Uwe Kling: Der Tag, an dem Papa... (Ausschnitt)

Audio Marc-Uwe Kling: Der Tag, an dem Papa... (Ausschnitt)

Die Reihe des Känguru-Chroniken-Autors Marc-Uwe Kling »Der Tag, an dem…« ist urkomisch, auch wenn der Ansatz der Geschichten durchaus pädagogisch ist. Ob es um Sex und Aufklärung geht, um kleine menschliche Schwächen oder darum, was passiert, wenn das Internet nicht funktioniert. Wie Marc-Uwe Kling in seinem lakonischen und einem scheinbar sachlichen Ton, hinter dem der pure Schalk leuchtet, diese Geschichten vermittelt, das ist sehr erheiternd, trotzdem ernsthaft informativ und ohne falsche Scham.

HörbuchHamburg / Silberfisch

2 CDs, 1 Std. 55 Min.

13 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-7456-0277-7

ab 6 Jahren

Platz 1 der hr2-Hörbuchbestenliste Juli 2021.