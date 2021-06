Mats Strandberg: Das Monster in der Nacht (Ausschnitt)

Audio Mats Strandberg: Das Monster in der Nacht (Ausschnitt)

Als der neunjährige Frank vom Nachbarshund in den Finger gebissen wird, verwandelt er sich plötzlich in "Das Monster in der Nacht" und seine Welt gerät völlig aus den Fugen. Plötzlich laufen die Leute vor dem schüchternen, freundlichen Jungen davon. Die ganze Stadt spricht über ihn, Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer, er wird gejagt. Pascal Houdus liest die Geschichte des zartbesaiteten Frank und seiner veränderten Welt voller Empathie und Zuneigung.

Hörcompany

1 CD, 1 Std.

12,95 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-96632-034-4

ab 7 Jahren

Platz 3 der hr2-Hörbuchbestenliste Juli 2021.