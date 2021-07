Joscha und Marie sind allein zu Hause, die Eltern sind ausgegangen. Draußen stürmt es. Und dann klopft auch noch ein Elefant ans Fenster, der unbedingt wieder nach Hause will, zu seiner Familie in Afrika. Die Kinder nehmen ihren Mut zusammen, packen Äpfel, Kekse und den Globus in den Rucksack und los geht‘s. Die Geschichte über Mut und Fantasie wird traumhaft schön vom Autor selbst gelesen.

HörbuchHamburg / Silberfisch

1 CD, 1 Std. 21 Min.

10 Euro (unverb. Preisempf.)

ISBN 978-3-7456-0288-3

ab 6 Jahren