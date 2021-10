Wie entsteht Wut? Wut ist ein Gefühl, das viel mit Ohnmacht zu tun hat und vielleicht können deswegen besonders kleine Menschen auch so besonders wütend werden. Toon Tellegen spielt in seinem Buch „Man wird doch wohl mal wütend werden dürfen“ verschiedene Arten von Wut an unterschiedlichen Tieren durch. Mal ist der Elefant wütend auf sich selbst, weil er immer wieder auf einen Baum klettert, obwohl er doch weiß, dass er am Ende herunterfallen wird, mal streiten sich der Käfer und der Wurm, wer von den beiden denn nun wütender ist. Dieses Buch ist ein wunderbares, kluges Kinderbuch, weil es klarmacht, dass man auch mal wütend sein darf und zugleich auch die witzigen Aspekte an der Wut herausarbeitet, die wir natürlich nur sehen können, wenn wir nicht gerade selbst wütend sind. Felix von Manteuffel liest virtuos mit viel Ruhe und mit großem Gespür für die feinen Untertöne.

ab 6 Jahren

HörbuchHamburg / Silberfisch, 1 CD, 59 Min., 10 Euro (unverb. Preisempf.), ISBN 978-3-7456-0292-0

Der persönliche Tipp von Diemut Roether in der Hörbuchbestenliste November 2021