Dieser neue Fall ist, wie es der Titel schon nahelegt, an der Küste verortet. Genauer gesagt: in einem fiktiven Ort namens Lunde, dem realen Kappeln an der Schlei nachempfunden. Es geht um den Überlebenskampf der Fischer: Überfischung der Bestände und entsprechend strenge Fangquotenregelungen der EU machen ein Auskommen fast unmöglich. Viele haben sich mit dem Verkauf von Fischbrötchen, einer Räucherei oder Angeltouren für Touristen ein Zubrot geschaffen.

Arne Busch, der Held unserer Geschichte, zeigt wenig unternehmerisches Geschick, steht kurz vor der Insolvenz und landet in seiner Not bei einem Hamburger Geldverleiher namens Usakov. Doch als Busch die mit saftigen »Risikozinsen« befrachtete Rückzahlung nicht leisten kann, läuft die Sache aus dem Ruder. Buschs bester Freund Fiete versucht zu helfen, macht aber mit brachialen Methoden alles nur noch schlimmer. Die Fischer sind in der angespannten Lage untereinander zerstritten, dann treibt in Lunde die Leiche des Fischmeisters im Hafenbecken.

Die Hamburger Kommissare Breuer und Döring versuchen sich zurecht zu finden. Keine leichte Aufgabe, zumal auch die sprachliche Verständigung mitunter nicht ganz einfach ist.

In diesem ARD Radio Tatort erzählt Autorin Sabine Stein, die sich in der Region sehr gut auskennt, die Geschichte nicht aus der Sicht der Ermittler, sondern ganz aus der subjektiven Perspektive der beiden Fischer Arne und Fiete.

Mit Sandra Borgmann, Matthias Bundschuh u.a.

Regie: Andrea Getto

NDR 2021

Sabine Stein geboren 1961, lebt als freie Autorin (Prosa, Hörspiele, Drehbücher) in Hamburg. "Fischers Fritze" ist ihr zehnter Radio Tatort für den NDR.

