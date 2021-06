Koeppen entwirft auch hier ein Panoptikum verschiedener Charaktere, die einen Querschnitt deutscher Seelenlandschaft widerspiegeln: Der junge, homosexuelle Komponist Siegfried Pfaffrath reist nach Rom zur Uraufführung seiner Symphonie, die die Tradition der "entarteten Musik" von Arnold Schönbergs Zwölftonreihen fortschreibt.

Weitere Informationen Download oder online hören Nach der Sendung finden Sie das Hörspiel in der ARD-Audiothek und hier im Podcast-Channel "Hörspiele" – bis 3. Juli 2022 Ende der weiteren Informationen

Sein Wohltäter ist ein Emigrantenehepaar. In Rom findet sich auch Siegfrieds Onkel Gottlieb Judejahn ein, der es, aus kleinen Verhältnissen stammend, zum SS-General gebracht hatte und in Nürnberg in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde. Das Konzert führt die Familie zusammen: Siegfried, Judejahn und dessen Sohn, einen Priesterseminaristen, sowie Siegfrieds Eltern, die als Mitläufer die Vorteile der Nazidiktatur zu nutzen wussten. Koeppens Personenpartitur kulminiert am Ende in einem dissonanten Kollaps der Gefühle und Existenzen.

Mit Wolfgang Pregler, Thomas Thieme, Sebastian Blomberg, Susanne Barth, Markus Mayer, Nina Petri, Peter Fitz u.a.

"Der Tod in Rom" ist zusammen mit den Hörspielen "Tauben im Gras" und "Das Treibhaus", nach den gleichnamigen Romanen von Wolfgang Koeppen unter dem Titel "Trilogie des Scheiterns" als CD-Kassette im Hörverlag erschienen.

Hörspielbearbeitung & Regie: Leonhard Koppelmann

Musik: Hermann Kretzschmar

hr/WDR/SWR 2009 / 101 Min.

Weitere Informationen Wolfgang Koeppen geboren 1906 in Greifswald, gestorben 1996 in München, erhielt 1962 den Georg-Büchner-Preis. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Hörspiel", 04.07.2021, 16:04 Uhr.