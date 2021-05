Elfriede Jelinek einen Sportchor auftreten, der alles ausplaudert. Was die Spieler nachts machen. Worüber sie reden dürfen. Warum sie ihren Körper zur Schau stellen. Welches Image sie wollen können. Die Presse ist immer dabei, man darf und soll ihr alles sagen. Über die biologische Wehrpflicht des Zuschauers, die Rebellion auf dem Rasen und den Anspruch auf die Frau. Über Bewegung und Stillstand, Krieg und Frieden.

Doch die Unterschiede gehen ins Aus und verloren. Der Bildschirm zeigt es. »Wir passen nun mal nicht zu dem Bild, das sich die Medien von uns gemacht haben, aber jetzt passen wir schon.« Sport braucht Sprache. Der Sportchor vereinigt die Stimmen, die immer und überall für die Massen berichten: Torwartdarsteller, Pressevertreter, Damenfußballerinnen und authentische Helden. »Ich bin der andre, der heute gesiegt hat. Ich bin, der ich bin. Ich bin heute ein Gott. Ich bin ein Fußballgott.« Mit ihrem Sportchor schließt Elfriede Jelinek an ihr 1998 uraufgeführtes Sportstück an.

Der Chor, der in der griechischen Tragödie am Rande des Spielfelds steht, rückt ins Rampenlicht, und die Kommentare zum Spiel verselbständigen sich: Gesellschaftsspiel, Geschlechterspiel, Kriegsspiel, Medienspiel, Fußballspiel. »Mehr Menschen gehen nicht ins Auge.«

Mit Stefan Kaminski.

Weitere Informationen

Elfriede Jelinek

wurde 1946 in Mürzzuschlag, Steiermark geboren. Sie studierte am Wiener Konservatorium Orgel, später auch Komposition und immatrikulierte sich zusätzlich an der Universität in den Fächern Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Seit Mitte der 60er Jahre widmete sie sich der Literatur in Prosa wie Dramatik. Ihre Werke wurden mit zahlreichen renommierten in- und ausländischen Preisen bedacht. 2004 erhielt sie als höchste Auszeichnung und Anerkennung ihres Werkes den Nobelpreis für Literatur.

Ende der weiteren Informationen