Beide sind jung. Beide leben in England, nicht weit entfernt voneinander – und doch in zwei Welten: Zoe in der Vorstadt, in gepflegtem Wohlstand samt englischem Rasen und Golfplatz. Dash im alten Stadtkern in erbarmungsloser Armut zwischen Müll und heruntergekommenen Fassaden.

Ihre Welten sind getrennt durch Stacheldraht und eine streng bewachte Grenze. Bis Zoe, das »Subbie-Mädchen«, eines Abends mitgeht auf einen der verbotenen Ausflüge hinter die Grenze, hinein ins spannende und aufregende Leben der »Chippies« in der Innenstadt. Hier lernt sie Dash kennen. Beide verlieben sich Hals über Kopf ineinander.

Doch ihre Freundschaft ist nicht nur unmöglich, sie ist sogar verboten. Strengstens! Erst jetzt wird Zoe bewusst, welch unerbittlichen Gesetzen sie unterworfen und wie eingeschränkt ihr vermeintlich freies Leben ist. Sie beschließt, dieses selbst in die Hand zu nehmen. Happy End – oder?

Mit Lilli Fichtner, Hassan Akkouch, Isabel Bongard, Luise Lunow, Wolff von Lindenau, Christian Redl u.a.

Weitere Informationen Robert E. »Bob« Swindells geboren 1939, englischer Kinder- und Jugendbuchautor. Ab 1972 arbeitete er als Lehrer und verfasste mehrere Werke. Seit 1980 widmet er sich ganz dem Schreiben. Heute lebt Swindells in Yorkshire. Ende der weiteren Informationen

Aus dem Englischen von Hanns Schumacher

Hörspielbearbeitung: Heidi Knetsch & Stefan Richwien

Musik: Henrik Albrecht

Regie: Robert Schoen

hr 2013 | 45 Min.