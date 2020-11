Ein Mann steigt nachts durchs Fenster in die Wohnung eines Schriftstellers ein. Er kommt nicht um zu stehlen – er ist der Henker, den der anonyme totalitäre Staat ausschickt, den unbequemen Gegner aus dem Wege zu räumen. Als Handlanger der Herrschenden darf er nur im Schutze der Dunkelheit seinem Geschäft nachgehen.

Sein Opfer erwartet ihn; es tritt dem Mann, der mit seiner Liquidierung beauftragt ist, gefasst und mit Verachtung entgegen. So entspinnt sich jene unheimliche Dialogszene, die Friedrich Dürrenmatt im Untertitel dieses Hörspiels einen "Kurs für Zeitgenossen" nennt. Das Opfer rekapituliert seinen Kampf, einen Kampf um "Selbstverständlichkeiten in einer traurigen Zeit". Der Henker spricht zu ihm von der Macht und Ohnmacht seiner Auftraggeber. Er lehrt den Schriftsteller die Demut des Sterbens und überzeugt ihn davon, dass der Geist von jenen, die den Leib töten, niemals besiegt werden kann. So kreist dieses nächtliche Gespräch um die großen Fragen der Menschheit – Fragen nach Leben und Tod, Furcht und Hoffnung und nach den Möglichkeiten der Selbstbehauptung des Individuums in einer feindlichen Welt.

Mit Herbert Fleischmann und Josef Dahmen.

Regie: Theodor Steiner

hr 1960

Friedrich Dürrenmatt geboren am 5. Januar1921, zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellern und Dramatikern. Er studierte in Zürich und Bern Philosophie, Theologie und Germanistik, arbeitete als Graphiker, Illustrator und Theaterkritiker. Erste Bühnenwerke entstehen Ende der 1940er Jahre. Anfang der 1950er Jahre beginnt er Hörspiele zu schreiben und verfasst bis 1962 zahlreiche Stücke für den Rundfunk. Dürrenmatts Hörspiele sind frühe Versuche, Kunstwerke in die Programme der Massenmedien einzubringen. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Hörspielpreis der Kriegsblinden 1957 für "Die Panne". Dürrenmatt starb 1990 in Neuchâtel/Schweiz.

