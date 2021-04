Eine Art »neue Schicksalstragödie« nannte der Kritiker Alfred Kerr das Schauspiel Fuhrmann Henschel, das 1898 in Berlin uraufgeführt wurde. Gerhart Hauptmanns Naturalismus hat sich in diesem Stück angereichert um die eindringlich gezeichnete innere Wirklichkeit der handelnden Personen.

Das Drama spielt in den 1860er Jahren in Schlesien und schildert den Untergang eines Fuhrunternehmens. Henschel ist ein naiver, gutmütiger, alternder Mann, der sich zu schwach zeigt, um einer skrupellosen Frau zu widerstehen.

Entgegen dem Versprechen, das er seiner Frau auf dem Sterbebett gegeben hat, heiratet er nach ihrem Tod die Magd Hanne. In der Ehe zeigt diese sich als lebenshungriges, tückisches Geschöpf. Henschel zerbricht an ihr. In tiefster Depression sieht er sich unrettbar verstrickt: »Ane Schlinge ward mir gelegt, und in die Schlinge da trat ich halt 'nein.«

Von Schuldgefühlen überwältigt, weil er sein Versprechen gebrochen hat, sucht er schließlich den Freitod.

Rollen & Sprecher:

Fuhrmann Henschel | Walter Richter

Frau Henschel | Ingeborg Stein

Hanne Schäl, später Frau Henschel | Christa Keller

Pferdehändler Walther | Rudolf Hofmann

Siebenhaar | Hans Caninenberg

Karlchen | Kind Borek

Wermelskirch | Leopold Biberti

Frau Wermelskirch | Agnes Delsarto

Franziska Wermelskirch | Helga Feddersen

Hauffe | Arnim W. Süssenguth

Franz | Otto Mächtlinger

George | Curt Bock

Fabig | Eric Schildkraut

Meister Hildebrandt | Willy Buser

Tierarzt Grunert | Ulrich Lauterbach

Hörspielbearbeitung & Regie: Ulrich Lauterbach

hr/DRS Studio Basel/SR 1962 | 92 Min.

Weitere Informationen Gerhart Johann Robert Hauptmann (1862–1946), deutscher Dramatiker und Schriftsteller, gilt als der bedeutendste deutsche Vertreter des Naturalismus, hat aber auch andere Stilrichtungen in sein Schaffen integriert. 1912 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Ende der weiteren Informationen