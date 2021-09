Es ist Nacht, ein Auto steht am Straßenrand, der Motor läuft. Daniel sitzt am Steuer und wartet auf das Auftauchen eines Mannes. Er will ihn überfahren. Während des gespannten Wartens rollen in Daniels Vorstellung nochmals die Ereignisse ab, die zu seinem Entschluss geführt haben.

Es begann im Krieg. Daniel gehörte der »Silbernen Sechs« an, einer Gruppe junger Musiker, die in Berliner Vorstädten zum Tanz aufspielte und heimlich Flugblätter verteilte, bis sie von einem ihrer Mitglieder an die Gestapo verraten wurde – von Paul.

Jahre später trifft Daniel den Verräter. Alle Versuche, ihn vor Gericht zu stellen, scheitern; es gibt keine Zeugen mehr. Paul fühlt sich sehr sicher, für ihn ist die Zeit der »Abrechnungen« vorbei. Er trägt den Kopf wieder sehr hoch und droht nun seinerseits Daniel mit einer Anklage. Daniel ist fest entschlossen sein Vorhaben auszuführen, da taucht Paul in der dunklen Straße auf, der Wagen fährt an…

Mit Hans Helmut Dickow, Ursula Lyn, Günther Schramm u.v.a.

Günther Weisenborn

(1902–1969), deutscher Schriftsteller und Widerstandskämpfer war nach Germanistik- und Medizinstudium zunächst als Schauspieler tätig, ab 1928 war er Dramaturg an der Berliner Volksbühne. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden seine Bücher verboten, er schrieb jedoch unter diversen Pseudonymen weiter und führte fortan ein Doppelleben: einerseits als Teil des nationalsozialistischen Kulturbetriebs, andererseits unterstützte er die Widerstandsorganisation Rote Kapelle. 1942 wurde er von den Nazis inhaftiert und 1945 durch die Rote Armee aus dem Zuchthaus Luckau befreit. Weisenborn veröffentlichte 1953 mit »Der lautlose Aufstand« den ersten umfassenden Dokumentarbericht über den deutschen Widerstand. Er starb 1969 in Berlin und wurde wunschgemäß in Agarone im Tessin beigesetzt.

Hörspielbearbeitung: Günther Weisenborn

Regie: Mathias Neumann

hr 1960 | 61 Min.