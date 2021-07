Ennie ist Piraten-Fan durch und durch. Ihr größter Traum ist es, einmal bei der Piratta mitzusegeln, der jährlichen Wettfahrt der gefürchtetsten Piratencrews aller sieben Weltmeere.

Nach der Sendung kannst du "Kreuz und quer Piraten hinterher" bis zum 4. September 2022 hier oder in der ARD Audiothek hören oder herunterladen. In der Rubrik " Für Kinder " gibt's viele weitere Geschichten zum Lachen und Staunen.

Dass der Start auf einer geheimen Insel stattfindet, die nur Seeräubern und Piratinnen bekannt ist, stört das Mädchen nicht. Auch, dass Ennie kein Boot besitzt, ist für sie kein Hindernis. Warum auch? Es lässt sich doch das Haus auf den Kopf stellen und als "Haus-Boot" einfach ins Meer ziehen. Das Dach wird zum Kiel, der Boden zum Deck und der Kamin kurzerhand zum Motor. Schon geht's los! Mit an Bord sind Enzo, der etwas ängstliche Ziehvater Ennies, und die Hauskatze der beiden. Diese erweist sich seetüchtiger als gedacht. Und als die drei dann auch noch den schiffbrüchigen Piratta-Fan Stan aus dem Meer fischen, wird allen klar: Sie werden, nein, sie müssen die geheime Insel erreichen, um es mit den gefürchtetsten Piratencrews der Welt aufzunehmen. Volle Fahrt voraus ins Abenteuer!

Vor dem Mikrofon:

Ennie | Florentine Angersbach

Enzo | Bjarne Mädel

Stan | Oliver Mommsen

Plapperpiratin | Barbara Philipp

sowie | Peter Kaempfe, Mathias Znidarec, Anika Baumann, Lou Tillmanns, Karl Gustav Bergmeier, Cornelia Niemann und Katze

Musik: Bernd Keul

Regie: Hans Helge Ott

hr/NDR 2021 | 53 Min.

Hörspielpremiere

Arne Köhler,

geboren 1986 in Essen, studierte in Gießen Angewandte Theaterwissenschaft. Theaterarbeiten mit seinem Kollektiv ScriptedReality werden auf internationalen Festivals gezeigt. "Kreuz und quer Piraten hinterher" ist sein Kinderhörspieldebut; im Herbst 2021 startet eine True Crime Podcast-Reihe bei hr2 kultur. Momentan arbeitet er an einem Kinderbuch und weiteren Texten für den Rundfunk.

