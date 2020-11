Grundlage dieser Hörspiele-Reihe sind die TV-Weihnachtsmärchen der ARD. Es war einmal eine Prinzessin, die war unendlich schön, aber hochmütig wie keine zweite. Zu ihrer baldigen Vermählung ließ ihr Vater Bewerber aus nah und fern anreisen. Eine große Schar versammelte sich im Thronsaal, doch keiner der Prinzen ist der Prinzessin gut genug, mehr noch, sie verspottet sie.

Selbst den edlen Prinzen Richard von Begonien, dem sie heimlich zugetan ist, lässt sie vor aller Augen kalt abblitzen. Ein bestürztes Raunen geht durch den Saal als sie ihn als »König Drosselbart » beschimpft. Da platzt ihrem Vater der Kragen: Er beschließt, die Hand der Tochter jenem Bettler zu geben, der als erstes ans Burgtor klopft. Schon am Abend meldet sich dort ein Spielmann, der kurz darauf mit der traurigen Prinzessin als Angetraute an seiner Seite von dannen zieht. Was die Schöne nicht ahnt: Hinter der Maske des Spielmanns steckt Prinz Richard ...

Bearbeitung Thomas Brinx & Anja Kömmerling

Musik: Enjott Schneider

Regie: Gudrun Hartmann

Zwischentexte gesprochen von Sascha Icks

Ab 6 Jahren

hr 2020 | ca. 65 Min. | Hörspielpremiere

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 24.12.2020, 14:04 - 15:15 Uhr.