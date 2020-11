Matti und Otto sind beste Freunde, leben mitten in Berlin, haben sich vor den großen Ferien in ein ziemlich wildes Leben gestürzt und mit Hilfe des angesagten Rappers Bruda Berlin die Schließung des Kiosks an der Ecke verhindert.

Was wohl das neue Schuljahr an Abenteuern mit sich bringt? Erstmal eine neue Mitschülerin, Mina, die mindestens genauso gut Fußball spielt wie Ronaldo und überhaupt das tollste Mädchen der Welt ist. Matti jedenfalls hat stets ein ÜBERseltsames Gefühl, sobald Mina in der Nähe ist. Und auch Otto, dem es immer egal war, wie er aussieht, gelt sich neuerdings die Haare und achtet auf seine Klamotten. So was! Als Mina des Diebstahls verdächtigt wird, und die fiese Mathelehrerin sie in jeder Stunde mit unlösbaren Aufgaben quält, beschließen Otto und Matti, dem Mädchen zu helfen. Doch das ist leichter als gedacht. Auch weil Otto seit neuestem ständig auf seine Zwillingsbrüder, echte Jungs des Grauens, aufpassen muss. Die Ereignisse überschlagen sich aber erst so richtig, als Bruda Berlin sie zu einem Konzert einlädt, in das sie nur in Begleitung eines Erwachsenen eingelassen werden – und den zu finden klingt leichter als es ist!

Eine turbulente Geschichte aus dem Leben heutiger Großstadtkinder mit großen Geheimnissen und noch größeren Gefühlen.

Vor dem Mikrofon:

Matti / Erzähler | Felix Lengenfelder

Otto | Valentin Karow

Rektorin | Katrin Schwingel

Anna | Kiara Scheicht

Mahmoud "Bruda Berlin“ | Baran Bozkurt

Hotte Zimmermann | Steffen Shorty Scheumann

Minas Vater | Joachim Kaps

Mama von Matti | Britta Steffenhagen

Frau Streiter | Kerstin Kramer

Mina | Fanny Treptow

Mattis Vater | Lukas Turtur

Torben Niendorf | Florian Anderer

Fritz | Milan Beyer

Franz | Milán Kivágó

Martha | Leonie Smolenski

Fatima | Mira Partecke

Herr Reimann | Stefan Heckmann

Frau Masowiecki | Gesine Treptow

Bearbeitung: Janine Lüttmann

Musik: b.deutung

Regie: Robert Schoen

NDR/hr/DLF Kultur 2020 |

ca. 50 Min. | Hörspielpremiere

Ab 8 J.

Buchvorlage: Gerstenberg

Online hören

Bis Ende Februar ist da auch das Hörspiel zum ersten Band Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich zu finden.

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 27.12.2020, 08:04 Uhr.