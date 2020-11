Katharina Bremer hat einen Tumor. Da sie über 35 und kinderlos ist, zudem nicht in einem "außerordentlich wichtigen Beruf" arbeitet, hat sie keinen Anspruch darauf, dass die Krankenkassen den Eingriff bezahlen. Als arbeitslose Verkäuferin wird ihr auch keine Bank einen Kredit bewilligen, aber ohne Operation hat sie keine Chance. Da macht ihr der behandelnde Arzt ein Angebot. Er nennt ihr die Nummer einer Stiftung, die "besondere Kurzarbeiten" vergibt, wodurch die Operation finanziert werden kann.

Bei dem Auftrag der Stiftung handelt es sich um kaltblütigen Mord. Katharina Bremer nimmt an und wundert sich selbst am meisten darüber, dass sie nun mit einer 9mm Beretta in der Handtasche auf dem Weg zu einer ihr unbekannten Adresse ist. Alles ist genauestens geplant und vorbereitet, doch dann ist die ältere Dame, die Katharina aufsuchen soll, nicht allein in ihrer Wohnung ...

Mit Ulrike Grote, Felix von Manteuffel, Hans Peter Hallwachs, Rebecca Kirchmann u.v.a.

Musik: Bert Wrede

Regie: Ulrich Lampen

hr 2001

Weitere Informationen Kay Langstengel geboren 1965 in Berlin, Studium an der HdK, lebt als Autor, Schauspieler und Krankenpfleger in Berlin. Schreibt Lyrik, Prosa, Libretti, darunter "Köchelverzeichnis 2001", aufgeführt an der Kammeroper Wien. "Die Stiftung" ist sein bisher einziges Hörspiel. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Sendung: hr2-kultur, "Hörspiel", 06.01.2021, 21:00 Uhr. Ende der weiteren Informationen