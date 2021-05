Es ist Sonntag in Berlin. Die Hälfte der Berliner ist faul, fährt ins Grüne oder lässt die Seele baumeln, die andere Hälfte geht zum Marathon. Zugucken oder – wer eine Akkreditierung hat: mitlaufen. Berlin-Marathon. Einmal im Jahr. Ein Großereignis. Hauptkommissarin Kruse und Kommissar Christian Wonder gehören weder zu den einen noch zu den anderen. Doch auch die beiden haben frei. Wonders Telefon ist ausgeschaltet.

Weitere Informationen Download oder online hören Nach der Sendung finden Sie das Hörspiel in der ARD-Audiothek Ende der weiteren Informationen

Ariane Kruse brummt der Kopf. Ein oder zwei Tequila am vorigen Abend waren zu viel, nachdem sie einen Tatort dem BKA überlassen musste. Ein Toter in einem Hotelzimmer. Russenmafia, Waffenhandel? Jedenfalls kein Fall fürs LKA. Doch einen Zettel hatte Ariane gefunden und unbedacht in die Jackentasche gesteckt. »Gryasnaya Bomba, Marathon« – schmutzige Bombe – liest sie, als sie ihn wieder aus der Tasche zieht. Da ist es 9 Uhr morgens. 47000 Läufer sind am Start direkt an der Siegessäule. Und ihr Kollege Christian Wonder geht einfach nicht ans Telefon!

Mit Felix Kramer, Ariane Kruse, Aenne Schwarz, Andreas Ulrich, Thomas Dannemann, Sonja Hermann

Weitere Informationen Tom Peuckert geboren 1962 in Leipzig, studierte Theaterwissenschaft und lebt in Berlin. 1988 gründete er das Off-Theater Berliner Akademisches Künstlertheater, wo er auch selbst inszenierte. Seitdem arbeitet er als Autor für Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen und schreibt Theaterstücke. Ende der weiteren Informationen

Musik: Tarwater

Regie: Kai Grehn

rbb 2021 | 55 Min.