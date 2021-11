Ein Fall, von dem alle Polizeibeamt*innen träumen, sozusagen der Höhepunkt jeder Polizeikarriere? Kommissarin Jaqueline Hosnicz und ihr Partner Jakob Rosenberg müssen im Kollegenumfeld ermitteln.

Und diese Ermittlung soll so geheim wie möglich bleiben. Ein Fall aus ihrer Vergangenheit ist wieder aufgetaucht: Sie hatten eine Serie von Banküberfällen aufgeklärt, waren jedoch bei der Suche nach dem unbekannten vierten Bandenmitglied von ihrer Chefin Katja Markwart gestoppt worden. Jetzt meldet sich eins der inhaftierten Mitglieder, Franziska Auer, mit dem Angebot, diese Person zu verraten, wenn sie dafür aus dem Knast kommt. Allerdings kann sich die Informantin weder genau an deren Gesicht noch an deren Namen erinnern. Was den Einsatz eines Hypnose-Psychologen erforderlich macht. Damit sehen sich Hosnicz und Rosenberg nicht nur dem Schweigen der Polizeikollegen ausgesetzt, sondern auch der Gefahr, sich im Nebel des menschlichen Bewusstseins zu verirren. Ihre Ermittlungen beginnen in einer Grauzone und führen in ein schwarzes Loch – in dem sie weder der Informantin noch ihrer Chefin voll und ganz vertrauen können. Und den circa 6500 Kolleg*innen von der Münchner Polizei auf gar keinen Fall.

Mit Bibiana Beglau, Johannes Silberschneider, Viola von der Burg u.a.

Franz Dobler schreibt Kriminalromane, Hörspiele und arbeitet als Journalist und DJ. Neben Romanen und Sammlungen von Erzählungen veröffentlicht Dobler seit 1988 auch Sachbücher und ist als Herausgeber verschiedener Musik-Kompilationen tätig. Für den Roman "Ein Bulle im Zug" erhielt er 2014 den Deutschen Krimi Preis. "Killer und Kollegen" ist sein dritter ARD Radio Tatort für den BR.

Musik: DAS HOBOS

Regie: Ulrich Lampen

BR 2021 | 55 Min.