Eine Geschichte über das Leben in der Fremde, über Heimweh und Sehnsucht und darüber, wie gewinnbringend es auch für Einheimische sein kann, sich auf etwas einzulassen, das man nicht sofort versteht.

»Wir wohnten in einem Haus. Die Tür war links und rechts war ein Fenster. Die Nachbarn hatten das gleiche Haus wie wir. Und ihre Nachbarn auch.« In dieser langen Reihe der immer gleichen Häuser sieht nur ein Haus anders aus: das von Désirée. Nicht von vorne, aber von hinten. Im Garten, dort wo bei allen der Schuppen steht, baut sie eine Lehmhütte. Eine, wie sie in ihrer Heimat Kamerun üblich ist. Denn wenn das Heimweh sie packt, braucht sie einen solchen Ort.

hr 2011 | 13 Min. | Ab 6 Jahren

Buchvorlage: Carlsen

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 24.01.2021, 08:04 Uhr.