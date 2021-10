Warum steckt der Heilige Nikolaus eigentlich zum 6. Dezember Leckereien, kleine Geschenke, Obst und Nüsse in die aufgestellten Kinderschuhe und Stiefel?

Vielleicht weil er die Kinder schon als Bischoff von Myra beschenkt hat? Das könnte sein, es gibt aber auch noch eine andere Erklärung, die mit seinem Knecht Ruprecht, einem winterlichen Ausflug und dem neuen Schuhwerk vom Heiligen Nikolaus zu tun hat – jedenfalls, wenn man diesem Hörspiel Glauben schenken will.

Eine Nikolaus-Spezial-Lauschinsel voller Entdeckungen, Plätzchenduft und Weihnachtsliedern.

Mit

Cilli Bauer

Dietmar Bengisch

Jürgen Hilken

Gerhard Retschy

Wolfgang Schirlitz

Annette Schmidt

Burkhard Schmid



Regie: "Tante Jo" – Josefine Klee-Helmdach

hr 1967 | 28 Min.

