Die KiKa-Reihe "Schau in meine Welt" gibt’s jetzt auch zum Hören! Kinder aus der ganzen Welt erzählen hier außergewöhnliche Geschichten aus ihrem Leben. Lass dich dorthin mitnehmen und erfahre, was sie Spannendes berichten.

Annis Insel – Eine Reise nach Estland

Anni wohnt mit ihrer Familie auf der Insel Kihnu. Die Insel gehört zu Estland und hat ungefähr 500 Einwohner. Anni, ihre Eltern, ihre beiden Schwestern und ihr Bruder sind schon sechs davon. In der Schule lernt sie Akkordeon und Tanzen – auf Kihnu ganz normale Fächer wie bei uns Mathe oder Englisch. Es gibt einen Leuchtturm, eine Kirche, den Fährhafen, ein Museum und ein Vereinsheim, in dem oft Feste stattfinden, denn die Insulaner lieben es zu feiern, dazu tragen dann alle ihre Trachten. Diesmal soll es ein ganz besonderes Fest werden, denn Anni will mit ihren Freundinnen einen Hip-Hop-Tanz zum Besten geben.

Von Julia Finkernagel

hr 2021 | ca. 20 Min. | Hörpremiere

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 07.11.2021, 08:04 Uhr.