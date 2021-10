Die KiKa-Reihe "Schau in meine Welt" gibt’s jetzt auch zum Hören! Kinder aus der ganzen Welt erzählen hier außergewöhnliche Geschichten aus ihrem Leben. Lass dich dorthin mitnehmen und erfahre, was sie Spannendes berichten.

Nikas Sommer in den Bergen. Eine Reise nach Georgien

Nika aus Georgien hat zwei Wohnorte: Zehn Monate lang wohnt er in der Hauptstadt Tiflis, und zwei in einem winzigen Bergdorf in Tuschetien, weit abgelegen im Gebirge. Es ist nur im Sommer zu erreichen, wenn im Juni der Schnee geschmolzen ist. Schon die Anreise ist ein großes Abenteuer, denn befestigte Straßen gibt es nicht. Überhaupt ist hier scheinbar die Zeit stehen geblieben: Strom? Gibt es nicht. Handynetz? Fehlanzeige. Fließend Wasser? Nur am Brunnen. Und trotzdem verbringt Nika dort die allercoolste Zeit des Jahres. Und wenn die Hirten mit ihren Herden kommen, darf er sogar reiten.

Von Julia Finkernagel

Aliku – Das Kind des Wassers. Eine Reise nach Peru

Aliku lebt auf fast 3.800 Meter Höhe mitten auf dem größten See Südamerikas: dem Titicacasee in Peru. Er gehört dem alten Volk der Uros an, und sein Zuhause ist eine von 80 "schwimmenden Inseln" im Titicacasee. Die Inseln sind weder aus Erde noch aus Stein, sondern aus trockenem Schilf. Auch ihre Häuser und Boote bauen Aliku und seine Familie aus Schilf. Lass dich von Aliku mitnehmen auf einen Streifzug über seine Schilfinsel im See.

Von Antonella Berta

hr 2021 | je ca. 20 Min. | Hörpremiere

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 21.11.2021, 08:04 Uhr.