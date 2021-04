Fuchs, Biber und Dachs haben eine ganze Weile in der Stadt gelebt, bis sie der Bär dort aufgespürt hatte. Jetzt ist er glücklich, dass alle mit ihm in den Wald zurückgekehrt sind.

Nach der Sendung kannst du die "Stadtbär im Wald" bis 29. Juni hier hören.

Endlich kein Gestank mehr, frische Beeren in Hülle und Fülle und jeder hat sein eigenes gemütliches Zuhause. Alles in bester Ordnung also – wenn nicht plötzlich der Biber eine außergewöhnliche Idee hätte, die einen gewaltigen Rummel im sonst so beschaulichen Wald verursacht. 4 Wochen online hören.

Buchvorlage: Moritz-Verlag

Gelesen von Helge Heynold

hr 2021 | ca. 20 Min. | Radiopremiere

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 30.05.2021, 08:04 Uhr.