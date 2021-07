Mit Nachbarn ist es so eine Sache. Man kann Glück mit ihnen haben, aber manchmal bringen sie nichts als Unheil.

Die beiden Alten, die die Bäume zum Blühen brachten

Nach einer traditionellen Überlieferung aus dem Japanischen

Mit Nachbarn ist es so eine Sache. Man kann Glück mit ihnen haben, aber manchmal bringen sie nichts als Unheil. So ergeht es jedenfalls Großmutter und Großvater Seki im alten Japan, die auch dann noch gut und freundlich bleiben, wenn ihre Nachbarn ihnen nur Böses wollen. Wer wohl am Ende das Nachsehen hat?

Pomo und Scorzo

Nach einer traditionellen Überlieferung aus dem Italienischen

Die Geschichte zweier italienischer Freunde, die gemeinsam aufwachsen und nichts als Unsinn im Kopf haben. Als sie zu Männern werden, hören sie von der schönen Tochter des Zauberers. Sie wird in einem hohen Turm bewacht, damit kein Fremder sie zu sehen bekommt. Ein Abenteuer, wie gemacht für die beiden! Dabei wird jedoch ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.

Die beiden Geschichten hat der Geschichtenerzähler Rainer Mensing im Rahmen des Sparda-Erzählfestivals vorgetragen.

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 22.08.2021, 08:04 Uhr.