Lauschinsel | Sounds of Animals

Wer gackert und flattert aufgeregt im Stall herum? Es sind die Hühner, die in der Osterzeit ganz besonders viel zu tun haben.

Schließlich wollen an den Feiertagen alle Kinder auf Ostereiersuche gehen. Hühner gehören also zu den wichtigsten Ostertieren. Am Ostersonntag jedoch ist ihre Hauptarbeit vorbei. Wenn alle Eier gelegt sind, können sie sich endlich ausruhen, der Lauschinsel einen kleinen Besuch abstatten, jede Menge Hühnermusik hören und nebenbei über Ostern und andere Ostertiere wie das Lamm und den Osterhasen fachsimpeln.

Noch mehr Hörspiele und Lesungen für Kinder gibt es hier.

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 04.04.2021, 08:04 Uhr.