Ohne ihn läuft an Ostern natürlich überhaupt nichts, und deswegen ist er dabei in unserer Reihe "Sounds of Animals" - obwohl er eigentlich gar keine Stimme hat, oder?

Na ja, vielleicht kann der Hase nicht gackern wie ein Huhn, oder mähen wie ein Lamm.

Aber dafür ist der Hase Großmeister in guten Ideen: immerhin muss er ja die ganzen Eier verstecken – er würde sagen: tarnen – und dafür braucht er ein scharfes Auge sowie viel Erfindungsgeist. Dazu ist er ein äußerst schneller Läufer und supergut im Haken schlagen. Wer so gut und geschwind mit den Beinen ist, der kann bestimmt auch gut trommeln … und wer so große Ohren hat, der hat schon allerhand tolle Ostermusik gehört!

Was der Hase noch so alles kann und warum er überhaupt zum Oster-Tier Nummer 1 geworden ist, das erzählt euch Maria Hertweck.

Noch mehr Hörspiele und Lesungen für Kinder gibt es hier.

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 05.04.2021, 08:04 Uhr.