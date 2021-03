Lauschinsel | Sound of Animals

Das anstehende Pfingstfest wirft seine Schatten voraus – und deshalb geht es in dieser Folge um das Pferd.

Vor allem in Süddeutschland werden an Pfingsten Pferde bunt geschmückt – und ebenso ihre Reiter. Dann gehts auf zum Pfingstreiten! Auch wir schmücken uns in dieser Sendung: mit Pferdemusik und Pferdegeschichten. Und wer weiß, vielleicht schaut ja auch ein echtes Pfingstpferd vorbei!

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 16.05.2021, 08:04 Uhr.