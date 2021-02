Madame Legros, eine einfache Frau aus dem Kleinbürgertum, findet vor der Bastille einen Zettel mit der Botschaft eines seit vielen Jahren unschuldig im Kerker schmachtenden Gefangenen, der um Hilfe bittet. Durch diesen Zufall wird ihr die ungeheuerliche Macht des Unrechts und die willkürliche Gewalt der Herrschenden bewusst. Fortan setzt sie sich für die Befreiung des Unschuldigen ein.

Beherzt verschafft sie sich Zugang zu den höheren Schichten der Gesellschaft, dort betrachtet man der natürlichen Begeisterungfähigkeit Madame Legros' mit Ironie und hält die einfache Bürgerin, die von der Idee der Gerechtigkeit erfüllt ist, für eine Kuriosität. Selbst die Königin möchte sich ein solches Schauspiel volkstümlicher Naivität nicht entgehen lassen: Madame Legros kann bis zu ihr vorzudringen und ihr Anliegen, die Befreiung des Gefangenen Latude, vortragen. Immer deutlicher wird Madame Legros bewusst, dass sie, um ihr Ziel zu erreichen, mit den Herrschenden Kompromisse schließen muss.

Weitere Informationen Nach der Sendung finden Sie das Hörspiel in der ARD-Audiothek und hier im Podcast-Channel "Hörspiele". Ende der weiteren Informationen

Doch sie schafft es schließlich, und wird für ihren Einsatz im Dienst der Menschlichkeit mit dem Tugendpreis der Akademie ausgezeichnet. Müde und desillusioniert kann sie die öffentliche Ehrung nur noch als Hohn auf die gerechte Sache empfinden. Als die Menge am Vorabend des Sturms auf die Bastille Madame Legros auffordert, als Führerin voranzuschreiten, weigert sie sich. Der Chevalier d'Angelot, der sie vor der blinden Wut der Revolutionäre schützen will, wird getötet. Voller Schuldgefühl und Resignation kehrt Madame Legros in ihr beschränktes häusliches Dasein zurück.

Madame Legros | Ida Krottendorf

Königin Marie Antoinette | Adelheid Seek

Comtesse d'Orchat | Julia Costa

Marquise de Sarclé | Anneliese Born

Verwandte des Ehepaars Legros | Ulli Philipp

Madame Touche | Karin Schlemmer

Legros | Alfons Höckmann

Chevalier d'Angelot | Ernst-August Schepmann

Abbé de Zorane | Jörg Schleicher

Fanchon | Johannes Großmann

Vignon | Walter Thurau

sowie: Anni Steiner, Maria Walenta, Karl-Heinz Bernhard, Heinrich Diederich, Herbert Dubrow, Carlo Fuß, Thomas Stroux u.a.

Weitere Informationen Der Schriftsteller und Essayist Heinrich Mann, älterer Bruder Thomas Manns, wurde am 27. März 1871 in Lübeck geboren. Heinrich Manns Erzählstil ist vom französischen Roman des 19. Jahrhunderts geprägt, seine Werke häufig gesellschaftskritisch; vor allem sein Frühwerk ist oft beißende Satire auf die bürgerliche Scheinmoral und die autoritären Strukturen der Wilhelminischen Zeit. Die Verfilmung seines 1905 erschienen Romans »Professor Unrat« im Jahr 1929 brachten dem bis dahin verpönten Roman Weltruhm ein. 1933 ging Heinrich Mann ins französische Exil, später in die USA, wo er am 12. März 1947 in Santa Monica starb. Sein Grab liegt seit 1961 auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Ende der weiteren Informationen