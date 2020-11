Oskar ist ein Angsthase – von den Haarspitzen bis zur kleinen Zehe! Schon das Bild eines Tiefseemonsters jagt ihm Schauer über den Rücken, ihm wird schlecht, wenn er nur an Spinnen oder Fledermäuse denkt, er fürchtet sich sogar vor Sternschnuppen, Ameisen und Fahrstühlen.

Oskar ist ein Angsthase – von den Haarspitzen bis zur kleinen Zehe! Schon das Bild eines Tiefseemonsters jagt ihm Schauer über den Rücken, ihm wird schlecht, wenn er nur an Spinnen oder Fledermäuse denkt, er fürchtet sich sogar vor Sternschnuppen, Ameisen und Fahrstühlen. Von seinen Mitschülern wird er deshalb »Zitterspinne« genannt, und auch seine ältere Schwester Olivia macht sich bei jeder Gelegenheit über ihn lustig. Nur Mama versteht ihn. Sie hat sich als Kind selbst oft gefürchtet, seitdem ihr Vater, Oskars Opa Otto, nicht mehr von einer seiner Forschungsreisen zurückgekehrt ist.

Eines Tages steht ein freundlicher älterer Mann unter Oskars Baumhaus, dem sich der Junge auf unerklärliche Weise gleich verbunden fühlt. Etwas zögerlich folgt Oskar seiner Einladung in dessen Wunderwagen, der von außen ganz gewöhnlich erscheint, es aber in sich hat! Mit dem Wagen stürzen sich die beiden in die unterschiedlichsten Abenteuer, tauchen hinab in die dunkle Tiefsee, erklimmen brodelnde Vulkane, erforschen gigantische Höhlen und sausen über weite Eisflächen. Was Oskar dabei kaum bemerkt: Jedes Abenteuer verschlingt ein wenig mehr von seiner Angst.

Hier kannst Du bis 09. Februar 2021 das Hörspiel hören oder runterladen

Vor dem Mikrofon:

Oskar | Pepe Trebs

Opa Otto | Mogens von Gadow

Erzählerin | Sascha Icks

Olivia | Elisabeth Juhnke

Mutter | Barbara Stollhans

Vater | Martin Rentzsch

in weiteren Rollen: Henner Drescher, Leo Fuhrmann, Simon Koch, Michael Lucke

sowie Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c der Diesterweg-Schule Frankfurt/Main

Musik: Peter Kaizar

Hörspielbearbeitung & Regie: Robert Schoen

hr/NDR 2014 | 47 Min. | Ab 7 J.

Buchvorlage: Picus-Verlag

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 10.01.2021, 08:04 Uhr.