Solo Piano – Elias Stemeseder in Freiburg

Ein Mann mit Flügel: Im Juni dieses Jahres war Elias Stemeseder zu Gast im Schlossbergsaal des SWR Studio Freiburg.

Stationen des 1990 in Salzburg geborenen Pianisten Elias Stemeseder waren bisher Linz, New York und Berlin – dort hat er mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt. Entdeckt hat ihn vor rund zehn Jahren der Schlagzeuger Jim Black. Seither spielt Stemeseder in kammermusikalischen Besetzungen mit Musikerinnen und Musikern aus den USA und Europa und vertieft sich ins Solospiel. Lyrische Balladen sind eine seiner Spezialitäten. Stets mit Fokus auf Klangreichtum, umgeht er allzu gerade Entwicklungen des pianistischen Mainstreams.



Eine Sendung von Julia Neupert.

Sendung: hr2-kultur, "Jazz", 12.08.2021, 23:30 Uhr.