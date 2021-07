Das Konzert "In memory of my people" von Ferenc Snétberger

Ferenc Snétberger stammt aus einer Roma-Familie und spielt Jazz auf einer klassischen Gitarre. Seine jüngste CD erinnert mit "In memory of my people" an den Holocaust.

Er spielte im Deutschen Bundestag, als dort zum ersten Mal ein Vertreter der Sinti und Roma sprach – 2011, zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Jetzt hat er gemeinsam mit einem klassischen Streichquartett eine Komposition neu aufgenommen, die er 1995 zum Holocaust-Gedenkjahr schrieb: "In memory of my people". Der in Berlin lebende ungarische Gitarrist Ferenc Snétberger stammt aus einer Roma-Familie. In der Liszt-Akademie in Budapest entstanden die Aufnahmen seiner aktuellen CD: Großen Jubel gab es dort für eine höchst bewegende Musik.



Eine Sendung von Roland Spiegel.

Sendung: hr2-kultur, "Jazz", 23.08.2021, 23:30 Uhr.