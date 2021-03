Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen | heute mit: Anette von Eichel | Phillip Dornbuschs Projektor | Theo Bleckmann and The Westerlies

Am Mikrofon: Daniella Baumeister

Heute mit: Anette von Eichel: Inner Tide | Phillip Dornbuschs Projektor: Reflex | Theo Bleckmann and The Westerlies: This Land

Sendung: hr2-kultur, "Jazz Now", 04.02.2021, 22:30 Uhr