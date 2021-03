Jazz Now

Jazz Now Bild © Lukas Kasten

Jazz Now

Am Mikrofon: Jürgen Schwab

Heute mit: Fred Hersch: Songs From Home | A Love Supreme Electric: A Love Supreme and Meditations | Alan Broadbent Trio: Trio in Motion

Sendung: hr2-kultur, "Jazz Now", 11.01.2021, 22:30 Uhr