Konzerte und Produktionen u.a. mit: Act Local – Fokus Rhein-Main Part 1 feat. Max Clouth, Martin Lejeune, Torsten de Winkel | hr Bigband | Ltg. Lars Seniuk | Teil 1

Am Mikrofon: Gregor Praml

In Zeiten des Lockdowns hat die hr-Bigband Jazzmusiker aus der Region eingeladen - ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung dieser Kolleg*innen in diesen für Künstler sehr schwierigen Zeiten. Im ersten Konzert am 20. November 2020 traten die Gitarristen Max Clouth, Martin Lejeune und Torsten de Winkel auf.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 21.02.2021, 19:04 Uhr