Konzerte und Produktionen u.a. mit: Act Local – Fokus Rhein-Main Part 2 feat. Kerstin Haberecht, Peter Klohmann, Marko Mebus | hr Bigband | Ltg. Lars Seniuk | Teil 1

Am Mikrofon: Jürgen Schwab

In Zeiten des Lockdowns hat die hr-Bigband Jazzmusiker aus der Region eingeladen - ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung dieser Kolleg*innen in diesen für Künstler sehr schwierigen Zeiten. Zum zweiten Act Local Konzert am 27. November 2020 kamen die Saxofonisten Kerstin Haberecht und Peter Klohmann sowie den Trompeter Marko Mebus auf die "virtuelle Bühne" der hr-Bigband.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 07.03.2021, 19:04 Uhr