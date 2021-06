Konzerte und Produktionen u.a. mit: Herbolzheimer '80 | hr-Bigband | Ltg. Erik van Lier | hr-Sendesaal, Frankfurt, 12.06.21 (Livestream), Teil 1

Am Mikrofon: Daniella Baummeister

Peter Herbolzheimers „Rhythm Combination & Brass“ war in den 80er Jahren eine unumgängliche Instanz der deutschen Bigband-Szene. Als TV-Band in Alfred Bioleks „Bio’s Bahnhof“, auf Festivals und zahllosen Konzerten in ganz Europa dominierte die Band des deutschen Bandleaders.

Mit Gründung des Bundesjazzorchesters im Jahre 1987 prägte Herbolzheimer schließlich nachhaltig den deutschen Jazznachwuchs. Die hr-Bigband, aus der selbst viele Musiker aus den Reihen des BuJazzOs und der „RC&B“ stammen, widmet sich mit dem Programm „Herbolzheimer ‘80“ vielen bekannten Stücken dieser Schaffensphase. Mit Erik van Lier konnte sie als musikalischen Leiter einen langjährigen Weggefährten und Freund von Herbolzheimer gewinnen.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 11.07.2021, 19:04 Uhr