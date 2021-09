Musik, Literatur und Kulinarik - das ist der charakteristische "Dreiklang" des hr2-Kulturlunch. Einmal im Monat lädt die Veranstaltungsreihe am Sonntagvormittag zu einer thematischen Matinee in den hr-Sendesaal ein, bei der Musik, Prosa und Lyrik zu einer genussvollen Einheit verschmelzen.

Rainer Heute & Friends:

Rainer Heute, Saxofon

Tom Schlüter, Klavier / Arrangements

Hanns Höhn, Kontrabass

Andreas Neubauer, Schlagzeug



Rezitation: Dietmar Bär

Moderation: Angelika Bierbaum



(Aufnahme vom 19. September 2021 aus dem hr-Sendesaal in Frankfurt)



Neben Musikerinnen und Musikern des hr-Sinfonieorchesters werden auch in dieser Saison wieder Mitglieder der hr-Bigband mit von der Partie sein - im wahrsten Sinne des Wortes.



Und was haben Fußball und Musik gemeinsam? Richtig, beides verbindet - in diesem Falle Musik mit Literatur über eine der beliebtesten Sportarten der Welt.

Sendung: hr2-kultur, "hr2-Kulturlunch", 10.10.2021, 16:04 Uhr.