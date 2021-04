Heute mit: “Rhythm Is Our Business” - Jimmy Lunceford And His Orchestra: Strictly Lunceford | Properbox 125 LC 23498 | 4-CD-Set

Jimmie Lunceford leitete die neben den Orchestern von Duke Ellington und Count Basie berühmteste schwarze Big Band der Swing Ära – und manch einer schießt noch darüber hinaus: „die aufregendste Big Band aller Zeiten“, so ein damaliger Chronist. Willie Smith, Sy Oliver und Trummy Young waren die herausregenden Solisten im Jimmie Lunceford Orchestra, wenn auch das Orchester weniger durch die Virtuosität seiner Solisten Furore machte, sondern viel mehr durch originäre Ensemble-Leistungen und originelle, manchmal sogar verblüffend kühne Arrangements. Ja, und dann war da noch die Sache mit dem damals eigentlich längst überholten Two-Beat-Rhythm.

Musik: Matthias Spindler | Moderation: Karmen Mikovic

Sendung: hr2-kultur, "Jazz Classics", 26.02.2021, 22:30 Uhr

(Wiederholung vom 17.01.2020)